No te pierdas todos los detalles del look floral de la diva del Bronx y las famosas más estilosas sobre la alfombra.

Jennifer López

Esta temporada de premios la cantante y actriz está en boca de todos por su papel en "Hustlers" gracias al cual ayer se llevó el premio Spotlight Award en el Festival de Cine de Palm Springs. No te pierdas todos los detalles de su look floral, a continuación.

JLo

El vestido con escote palabra de honor y cola cubierto en un romántico estampado floral rosa y verde es un diseño del británico Richard Quinn.

Jennifer López

La diva completó el estilismo con un espectacular recogido de tipo bailarina, sombras de ojos en tonos rosados, capa extra de pestañas postizas y unos preciosos pendientes en color esmeralda.

Renée Zellweger

La texana se comenta también como una de las favoritas en esta temporada de premios por su interpretación de Judy Garland. Para esta primera alfombra roja eligió un discreto traje de pantalón y top de plumas que resaltaba su figura super tonificada. Está claro que atrás quedaron los tiempos de Bridget Jones.

Charlize Theron

Siempre dando una lección de estilo sobre la alfombra, la actriz volvió a confiar en Dior, firma de la que es embajadora desde hace años, con este original traje de tweed cubierto en rejilla.

Salma Hayek

Con un look clásico y recatado de, cómo no, Gucci, su marca de cabecera para eventos de gala. Tampoco podía faltar el detalle del lazo rematando el look, que ya se ha convertido en uno de sus sellos de identidad.

JLo

Fiel a su estilo, la del Bronx se cambió de look para la segunda parte de la fiesta y eligió un modelito en clave sexy, transparente y con mucho bling bling.

Cynthia Erivo

La protagonista de "Harriet" se atrevió con un vestido azul con capucha y escote Halter que le sentaba como un guante.

Antonio Banderas y Nicole Kimpel

La novia del actor español paostó al negro menos arriesgado con un vestido palabra de honor de Viktor & Rolf.

Laura Dern

Como JLo, la nominadísima actriz eligió un modelo cubierto en flores, pero el suyo con un aire más hippie y vaporoso de la firma británica Erdem.

