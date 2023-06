Jennifer López sorprende con este nuevo look veraniego bastante encubridor De sensual a conservadora, la cantante siempre nos deja boquiabiertas. ¿Qué opinas de esta transformación? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López Credit: Backgrid/The Grosby Group Con las temperaturas extremas del verano, muchas mujeres dejan de lado las tendencias para optar por atuendos más prácticos cuando tenemos que pasar el día bajo el sol, pero Jennifer López nos está demostrando cómo se puede lucir chic hasta en los momentos más cálidos. La cantante está dejando atrás sus habituales atuendos ceñidos y sensuales durante sus salidas del verano y optando por vestidos vaporosos de materiales ligeros, como este que acaba de lucir para un paseo por Los Ángeles. Vimos a la esposa de Ben Affleck con un vestido blanco suelto de algodón con mangas largas, un look muy clásico y práctico para los días de calor pues la silueta no requiere una faja y este diseño encubridor la ayuda también a cubrirse de los rayos dañinos del sol. Jennifer López Credit: Backgrid/The Grosby Group Complementó la prenda con unos accesorios divinos que ya cuentan entre sus favoritos ya que la hemos visto en varias ocasiones. Nos referimos específicamente a unas plataformas impresionantes de Gucci y un bolso de Christian Dior. Es la segunda vez que hemos visto a la puertorriqueña con estas sandalias blancas en una misma semana, así que nos parece que ya están dentro su lista de calzado predilecto para el verano. SUSCRÍBETE AL BOLETÍN Si quieres seguir la fórmula de JLo para conseguir un look sofisticado sin pasar calor este verano, aquí te tenemos unas sugerencias de vestidos similares a precios asequibles que no pueden faltar en tu guardarropas esta temporada. Jennifer López, estilo verano Credit: Cortesía de Zara Openwork Embroidery Midi Dress, de Zara. $79.90. Zara.com Jennifer López, estilo casual Credit: Cortesía de Zara Linen Blend Tiered Midi Dress, de Zara. $69.90. Zara.com

