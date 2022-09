El look del día - septiembre 5, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Jennifer López, Penélope Cruz y Stephanie Himonidis son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Penélope Cruz El look del día Credit: Alessandra Benedetti - Corbis/Corbis via Getty Images La española causó sensación en el Festival Internacional de Venecia con este vestidazo largo de encaje en rosa y negro y cuello joya de Chanel Alta Costura. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Salma Hayek El look del día Credit: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images La mexicana, quien acaba de celebrar su 56 cumpleaños, asistió a la presentación de un libro en Londres con este romántico vestido blanco firmado por Giambattista Valli con volantes de tul en el escote y la falda. 2 de 9 Ver Todo Stephanie Himonidis El look del día Credit: Instagram En el fin de semana del cumpleaños de su esposo, vimos muy atareada a Chiquibaby, pero además de festejar a su amor con sensuales trajes de fiesta como vimos en su Instagram, también paseó en familia ataviada con este vestido camisero en color rosa, sombrero a juego y botines estilo cowgirl. ¡Muy cool! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Jennifer López El look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group Para disfrutar con su esposo de un concurso de cocina en Malibú, la cantante escogió un vaporoso vestido blanco, a juego con Affleck, que combinó con chancletas Adidas, cartera Dior y joyas doradas. 4 de 9 Ver Todo Adamari López El look del día Credit: Instagram Para festejar el feriado de Labor Day, la conductora se vistió con este enterizo corto con un original volante en la parte delantera. 5 de 9 Ver Todo Jessica Rodríguez El look del día Credit: Instagram Así de guapa vimos a la conductora en la cuarta gala de El Retador, con este ceñido traje verde con coquetas aberturas y detalles de pedrería, sandalias con brillos y "diamantes" en el cabello. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Olivia Wilde El look del día Credit: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Para presentar su película en el Festival Internacional de Cine de Venecia, la directora se enfundó en este conjunto verde de falda larga con botones y chaqueta juego de Chanel Alta Costura, que acompañó de un sostén negro y botas altas. 7 de 9 Ver Todo Sydney Sweeney El look del día Credit: John Phillips/Getty Images La actriz de Euphoria se vistió de gala para pisar la alfombra de la Mostra en Venecia con este vestido negro tipo columna de terciopelo y satín con una gran lazada en el cuello de Giorgio Armani. Una combinación clásica y elegante con joyas de diamantes. 8 de 9 Ver Todo Irina Shayk El look del día Credit: Dominique Charriau/WireImage El traje a medida de Pinko que lució la modelo vuelve a llevar los slip dresses o vestidos lenceros a la alfombra. Sobrio y sencillo, contaba con una pequeña cola y le sentaba como un guante a la rusa quien apenas usó accesorios. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

