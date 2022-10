¡Omg! El vestido que usó JLo durante sus vacaciones en Italia ahora solo cuesta $100 Puedes lucir igual que la artista sin tener que gastar una fortuna. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es imposible olvidar que este verano Jennifer López finalmente se casó con el amor de su vida, el actor Ben Affleck, primero en Las Vegas y luego en una elaborada y sofisticada celebración en Savannah, Georgia. Unos días después de ese increíble fin de semana, la pareja se fue a Europa dónde Affleck tenía un compromiso laboral y de paso aprovecharon para tener una pequeña luna de miel. Durante esos días, en los que estuvieron juntos en París y en Italia lo que más nos encantó fue ver los espectaculares looks que llevó la cantante y los cuales al parecer costaron una fortuna. Durante los primeros días de su llegada a París, vimos a López portando femeninos vestidos que la hacían lucir como toda una princesa. En una de las primeras imágenes que vimos a la pareja, la artista llevaba un traje rojo con escote profundo que la hacía lucir muy elegante. La pieza es de la marca Forte Forte y cuesta $775. Las altísimas sandalias de plataforma que llevó son de Andrea Wazen y cuestan $620. Luego la vimos con un vestido negro más casual y fresco, también de Forte Forte que combinó con un minibolso tipo caja, de Valentino, cuyo precio es de $2,700. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otro de los looks que le fascinó a sus seguidores fue el vestido maxi con estampado floral, de Gucci el cual cuesta nada menos que $10,500. Por suerte, López también eligió algunas piezas con precios más asequibles como el vestido amarillo con los hombros al descubierto y cutouts de la marca Farm Rio, el cual en ese momento costaba $200. Jennifer Lopez Credit: Splash News/The Grosby Group Ben Affleck y Jennifer Lopez; vestido amarillo Credit: SWNS/The Grosby Group Vestido de JLo Ahora la hermosa y femenina pieza está en descuento y la puedes obtener por solo $100 en saksfifthavenue.com, lo que quiere decir que puedes lucir como la artista sin tener que gastar una fortuna. Eso sí, tienes que correr a comprarlo porque estamos seguras de que se venderá como pan caliente.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Omg! El vestido que usó JLo durante sus vacaciones en Italia ahora solo cuesta $100

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.