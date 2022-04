Las fotos que confirman que el verde es el color favorito de Jennifer López Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer López verde Credit: Scott Gries/ImageDirect; Kevork Djansezian/Getty Images; Steve Granitz/FilmMagic Desde sus vestidos hasta el nuevo anillo que le acaba de regalar Ben Affleck, la Diva del Bronx es amante de este color llamativo. ¡No te pierdas estas imágenes que lo comprueban! Empezar galería El icónico Jennifer López verde Credit: Scott Gries/ImageDirect ¿Quién puede olvidar el traje de Versace que llevó a los premios Grammy del 2000? Con su pinta tropical y escote atrevido, el traje es de los más imitados de la historia reciente de la moda. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Cintura de avispa Jennifer López verde Credit: Jon Kopaloff/FilmMagic Regia lució en la fiesta de Vanity Fair de los premios Oscars en el 2006 con esta propuesta al estilo viejo Hollywood de Jean Desses. 2 de 8 Ver Todo Prenda asimétrica Jennifer López verde Credit: Kevork Djansezian/Getty Images Conoció al Principe William y Kate Middleton en el 2011 con este diseño de mangas largas de Emilio Pucci. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Sobre el escenario Jennifer López verde Credit: Buda Mendes/Getty Images Maravilló en su presentación en la copa mundial del 2014 con un body de cuentas en un tono verde azulado. 4 de 8 Ver Todo Como una reina Jennifer López verde Credit: Jacopo Raule/Getty Images Nos quedamos enamoradas de la capa verde que llevó la cantante en el 2021 para asistir al desfile de Dolce & Gabbana en Venecia. 5 de 8 Ver Todo Street style Jennifer López verde Credit: Gotham/GC Images Este año, dio lección de estilo para el otoño en New York con un vestido estampado y un saco verde dramático. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Terciopelo chic Jennifer López verde Credit: Steve Granitz/FilmMagic Mostró sus abdominales en el premio iHeartRadio con un crop top verde oscuro y pantalones anchos a juego. 7 de 8 Ver Todo Su anillo Jennifer López anillo Credit: Jennifer López/OnTheJlo.com Y ahora, J.Lo tiene el accesorio perfecto para combinar con sus atuendos verdes- un diamante verde. ¡Felicidades a los dos! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Las fotos que confirman que el verde es el color favorito de Jennifer López

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.