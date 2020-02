JLo le rinde homenaje con su manicura a Kobe Bryant y a su hija Gianna La cantante sigue lamentando la muerte del deportista y su hija. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde el fatídico accidente que se quitó la vida a Kobe Bryant, su hija Gianna y otras siete personas, han sido muchos los tributos que le han rendido tanto fanáticos como artistas. Y es que el legado que deja la leyenda del basquetbol es grande y uno que seguro durará para siempre. Precisamente hoy 24 de febrero se llevó a cabo un sentido homenaje póstumo en el Staples Center, de Los Ángeles dónde se dio cita su familia, al igual que muchos de sus compañeros y amigos, y también celebridades. Una que tuvo la oportunidad de asistir a la sentida ceremonia fue Jennifer López. Eso sí, la artista no quiso dejar pasar la oportunidad para, a su manera, hacerle un pequeño homenaje a Bryant y a su hija. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unas horas la cantante publicó una foto de sus manos agarrando una taza con su inicial. La delicada manicura es en color crema con toques dorados, estilo perfecto para la primavera. Pero lo que realmente llamó la atención y la verdadera razón por la que López publicó la foto, fue para mostrar cómo se había puesto los números 24 y 2, en honor a dicho deportista y su hija. De inmediato sus seguidores notaron el hermoso detalle de la artista y empezaron a escribir bonitos mensajes tanto para ella por su gesto, como para los Kobe y su hija. La foto ya tiene casi 4,000 mensajes y más de medio millón de me gusta. Recordemos que el día de la muerte del atleta, tanto López como su pareja Alex Rodríguez pusieron sentidos mensajes acerca en sus respectivas cuentas de Instagram expresando su tristeza y asombro por tan súbita muerte. Advertisement

