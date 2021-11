El trasero de Jennifer López fue el protagonista de este sexy look ¡Wow! No cabe duda de que la artista se pone mejor con los años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sabemos que Jennifer López tiene una de las figuras más envidiadas de Hollywood y que además es una de las artistas mejor vestidas. La cantante también es una de las más asediadas por los fotógrafos no solo por no solo por su ardiente romance con Ben Affleck, sino también por esas increíbles curvas que se ponen mejor a través de los años. Aun sabiendo que López siempre cautiva con sus looks, no dejamos de sorprendernos cada vez que la vemos lucir un nuevo y sexy vestido, tal y como pasó con el atuendo que llevó este pasado domingo en Las Vegas. La artista nos dejó boquiabiertos cuando publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece con un sensual blanco de seda con cuello halter y la espalda al descubierto, de Et Ochs. La sencilla pieza lucía increíble en las curvas de López y como siempre, su tonificado trasero fue el protagonista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez, JLo, sexy Credit: Instagram/Jennifer López Para completar su look, la también actriz eligió sandalias doradas atadas al tobillo, un minibolso de brillo y un espectacular maquillaje en el que los ojos smokey, con sombras grises, y labial mude. Sin duda alguna, mientras más pasan los años -López tiene 52- la artista luce más increíble.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El trasero de Jennifer López fue el protagonista de este sexy look ¡Wow!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.