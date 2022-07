¿Cuál ha sido el mejor anillo de compromiso de Jennifer López? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer López, Marc Anthony Credit: Gregg DeGuire/WireImage ¡Cinco historias de amor, seis diamantes impresionantes! Aquí las fotos y detalles de cada joya. Empezar galería Ojani Noa Jennifer López, Ojani Noa Credit: Ron Galella, Ltd. / Contributor El anillo más sutil de la diva del Bronx fue el que le regaló su primer esposo, valorado en $100,000. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Cris Judd Jennifer López, Cris Judd Credit: Spencer Platt/Getty Images En el 2001, JLo se casó con el bailarín Cris Judd y nos mostró este diamante en corte de esmeralda. 2 de 7 Ver Todo Ben Affleck Jennifer López, Ben Affleck Credit: Vera Anderson/WireImage Valorado en más de $2.5 millones, el anillo rosa de Harry Winston del primer compromiso entre Ben Affleck y nuestra querida Jennifer desató la tendencia de los diamantes de colores vivos. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Marc Anthony Jennifer López, Marc Anthony Credit: Gregg DeGuire/WireImage Después de romper su compromiso con Ben, la cantante de "Jenny From the Block" recibió esta joya preciosa, también de Harry Winston, valorada en casi $4 millones. 4 de 7 Ver Todo Alex Rodríguez Jennifer López, Alex Rodriguez Credit: Mega/The Grosby Group El pelotero respondió a "¿Y el anillo pa' cuando?" con esta pieza de 16 quilates en corte de esmeralda. 5 de 7 Ver Todo Ben Affleck Jennifer López, Ben Affleck Credit: Kevin Winter/Getty Images Para el segundo compromiso de la pareja, el actor la sorprendió con uno de los diamantes menos común en un tono verde, valorado en $10 millón. Es posible que este sea el más costoso de todos sus anillos. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¿Cuál prefieres? Jennifer López anillos de compromiso Credit: Ron Galella, Ltd./Getty Images; Spencer Platt/Getty Images; Vera Anderson/WireImage; Gregg DeGuire/WireImage; Mega/The Grosby Group; Kevin Winter/Getty Images Desde lo minimalista hasta lo extravagante, JLo ha llevado todo tipo de anillo. ¿Cuál elegirías tú? 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Cuál ha sido el mejor anillo de compromiso de Jennifer López?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.