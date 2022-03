¡Siempre regia! Todos los looks de Jennifer López en la alfombra de los premios Oscar Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería todos looks jennifer lopez premios oscar Credit: Getty Images La Diva de El Bronx se ha convertido en toda una veterana posando entre las estatuillas doradas de la premiación más glamorosa del mundo del cine. Mira cómo ha evolucionado su estilo y apuesta ¿con qué nos sorprenderá en la próxima edición? Empezar galería 1997 todos looks jennifer lopez premios oscar Credit: Russel Einhorn/ Hulton Archive Para su primera vez en los Oscar, época en la que promocionaba Selena, la cantante usó un diseño de Badgley Mischka con escote cuadrado, pedrería brillante y detalles transparentes. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio 1998 todos looks jennifer lopez premios oscar Credit: Kevin Mazur/ WireImage Al año siguiente, y con un estilo más vampiresco, repitió duo de diseñadores y volvió a elegir un vestido de Badgley Mischka. En este caso, un traje de corte sirena con escote generoso, diferentes estampados florales, transparencias y pedrería. 2 de 12 Ver Todo 1999 todos looks jennifer lopez premios oscar Credit: Steve Granitz/ WireImage Como no hay dos sin tres, Badgley Mischka volvió a vestir a la también empresaria, quien lució como una princesa con este diseño palabra de honor negro con apliques en el cuerpo y voluminosa falda. 3 de 12 Ver Todo Anuncio 2001 todos looks jennifer lopez premios oscar Credit: Steve Granitz/ WireImage Chanel firma este vestido de corte clásico en dos texturas, con un top gris ligeramente transparente, que dejaba ala aire la espalda, y una amplia falda satinada color champagne. 4 de 12 Ver Todo 2002 todos looks jennifer lopez premios oscar Credit: Jeff Kravitz/ FilmMagic Con una mezcla de romanticismo y sensualidad, la intérprete apostó por un ajustado vestido Versace de inspiración lencera, con corpiño estilo corsé, en color rosado. 5 de 12 Ver Todo 2003 todos looks jennifer lopez premios oscar Credit: Frank Trapper/ Corbis Entertainment Con un aire muy oriental, este vestido verde menta con pedrería de Valentino que acompañó con llamativos aretes, la convirtió en el centro de atención. El vestido y que iba del brazo de Ben Affleck, claro. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 2006 todos looks jennifer lopez premios oscar Credit: Ian West/ PA Images Simplemente fabulosa, la nuyorican presumió todos sus encantos con este diseño drapeado vintage en color verde de Rita Watnick. 7 de 12 Ver Todo 2007 todos looks jennifer lopez premios oscar Credit: Patrick McMullan Para presumir su embarzado de Emme y Max, posó con este vaporoso traje de inspiración griega con brillante pedrería en el escote y la cintura, obra de Marchesa. 8 de 12 Ver Todo 2010 todos looks jennifer lopez premios oscar Credit: Steve Granitz/ WireImage Con un nivel cada vez mayor, este vestido palabra de honor estructurado confeccionado en tela brillante de Armani Privé la convirtió en una de las mejor vestidas de esa edición. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 2012 todos looks jennifer lopez premios oscar Credit: Kurt Krieger/ Corbis Entertainment Al más puro estilo JLo, la estrella deslumbró con este modelo plisado de brillos de Zuhair Murad. 10 de 12 Ver Todo 2015 todos looks jennifer lopez premios oscar Credit: Frank Trapper/ Corbis Entertainment Miembro de la realeza del estilo, nos fascinó con este vestido con capas de tul nude y pedrería de Elie Saab. 11 de 12 Ver Todo 2019 todos looks jennifer lopez premios oscar Credit: Steve Granitz/ WireImage Diferente a todo lo que había lucido hasta el momento, presumió silueta con este vestido de Tom Ford con cuello alto y recubierto de cristales efecto mosaico. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

