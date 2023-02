Jennifer López se une a la tendencia de piel de "dona glaseada" ¿Conoces esta técnica de maquillaje? Aquí los detalles de qué se trata y cómo lograr el look. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López siempre se ha caracterizado por su "JLo Glow", su look de maquillaje favorito con bronceador y highlighter que le dan una radiancia envidiable. Ahora, la diva del Bronx está transformando su rutina de belleza con la última tendencia– la técnica de piel de "dona glaseada". En un post de Instagram, la cantante compartió una foto en donde la vemos con su tez más perfecta que nunca. "brillante, resplandeciente y glaseada ✨ #GrabMeAGlazed", escribió la artista. El hashtag, "grab me a glazed" fue en referencia a su rol en el comercial del Super Bowl de su esposo Ben Affleck, en donde parece trabajar en un Dunkin' Donuts, pero su tez definitivamente tiene el look de piel "glaseada". Popularizada por Hailey Bieber, la influencer y esposa de Justin Bieber, el "glazed donut skin" se trata de un acabado súper brillante y casi húmedo para que la piel logre una apariencia hidratada. Este look ayuda a enfatizar un look saludable y juvenil. Sin embargo, aunque el glow típico de JLo es gracias a su maquillaje divino, la piel de dona glaseada se logra con una rutina efectiva del cuidado de la piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo lo logra JLo? La empresaria dice que los productos de su propia marca, JLo Beauty, la ayudan a mantener su piel como una veinteañera, pero hay muchas opciones a precios económicos que puedes utilizar para copiar el look. Sueros, jlo, belleza Credit: Cortesía de Sephora JLo Beauty, That JLo Glow Serum, $79, sephora.com Lo más importante es usar un suero hidratante con ingredientes poderosos como el ácido hialurónico y el ácido poliglutámico para humectar tu tez y asegurar que no se pierda la hidratación durante el día. sephora collection, sueros Credit: Cortesía de Sephora Sephora Collection, Hydrating Serum, $20, sephora.com Después, usa una crema y bloqueador solar para proteger la barrera natural de tu rostro.

