Échale un vistazo a todos los vestidos de novia que ha usado Jennifer López La artista se ha casado tres veces en la vida real, y muchas más en la pantalla grande. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando hablamos de Jennifer López, además de su exitosa carrera, en lo primero que pensamos es en su estilo al vestir. Y es que la cantante se ha convertido en todo un ícono de moda e inspiración para las mujeres de su generación y de las nuevas generaciones también. Tanto sus looks casuales y sexy, al igual que los más sofisticados y elegantes, siempre dan mucho de que hablar. Ahora bien, no podemos negar que cuando se habla de trajes de novia, siempre tenemos más interés, en especial cuando se trata de López. Y es que la actriz ha tenido la oportunidad de lucir varios vestidos de novia no solo en la pantalla grande, sino también en la vida real. Tanto en sus películas, como en la vida, los trajes que ha portado la artista han sido de ensueño. La mayoría de ellos han sido ceñidos al cuerpo y no la culpamos. Teniendo semejante figura, es lógico que la quiera presumir. Su primer traje de novia fue el que usó para su primera boda, en la que unió su vida Ojani Noa. Si bien era una pieza sencilla, la hacía ver radiante. Otro de sus vestidos más recordados fue el que usó para su boda con el bailarín Cris Judd. El vestido de manga larga era de encaje con escote V y fue un diseño de Valentino. Jennifer Lopez, vestido de novia Credit: 2004: The Grosby Group Jennifer Lopez, vestido de novia Credit: 2021 Reuters/The Grosby Group Jennifer Lopez, vestido de novia Credit: 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Jennifer Lopez, vestido de novia Credit: 2005: Sebastian Marquez Velez/ The Grosby Group Jennifer Lopez, vestido de novia Credit: 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Aunque el de su boda con Marc Anthony nunca lo pudimos ver bien porque fue una boda muy secreta, el que sí vimos fue el que llevó en la película El cantante, en la que compartió créditos con el salsero, que en ese entonces todavía era su esposo. Si bien su película Merry Me no ha salido al mercado, ya hemos tenido la oportunidad de ver el traje de novia que usó y tenemos que admitir que este es uno de los más espectaculares que ha lucido en la pantalla grande. El modelo strapless con falda vaporosa y cola fue diseñado por Zuhair Murad. ¿Cuál de todos es tu favorito?

