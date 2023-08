Jennifer López compartió sus secretos de belleza para lucir espectacular a los 54 años Para lucir radiante, Jennifer López tiene algunos trucos que ahora dejó al descubierto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A diferencia de otras famosas, Jennifer López gusta de mostrar los cuidados que lleva a cabo tanto en su rostro como en su cuerpo para lucir espectacular. Ahora, con 54 años, la actriz mantiene una rutina de belleza que no dudó en presumir. "Sin filtro. Toda yo. Esta soy yo ahora a los 54 años, resplandeciente y feliz", escribió en su cuenta de Instagram. Acompañó el texto con un video donde se le aprecia con una bata, que parece ser de satín, en tono claro. Así, además de mostrar cuantos tratamientos de belleza tiene para la cara dejando claro que usa muchos "productos cada día", poco a poco a fue mostrando como se los aplica. Los fanáticos no dudaron en pronunciarse ante los tips de la famosa con comentarios encontrados. "Tengo 35 y tú luces más joven que yo"; "La belleza se trata de alegría y salud, no de cirugía"; "Eres la más hermosa del mundo"; "Jlo parece más joven que su edad", y "Belleza natural", fueron algunos comentarios. Jennifer Lopez Credit: Christopher Polk/Variety via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes aseguraron que usaba algún truco en el audiovisual. "Sí, ella usa filtro, pero ¿por qué no? Este no es tu negocio y la gente con inyección y cirugía plástica se ve diferente"; "Ella se ve fantástica. Menor de 54 pero, definitivamente, hay un filtro en ese video o iluminación especial. He visto otras fotos de ella y se ve diferente a este video. No digo que no se vea fabulosa, pero esto es un poco engañoso", y "Estos son filtros", agregaron. No es la primera vez que Jennifer López muestra su cara sin gota de maquillaje; así que seguramente tampoco será la última.

