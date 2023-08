Jennifer López sufre 'problemita' durante espontáneo concierto Capri: se le desgarra el vestido El video de la Diva del Bronx en la taverna Anema e Core se ha hecho viral. Y el ojo clínico de los fans no ha pasado por alto la rasgadura de su vestido, ¡ups! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer Lopez Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Para nadie es un secreto que a Jennifer López le fascina Italia, especialmente la isla de Capri donde ha vacacionado en múltiples ocasiones a través de los años encabezando románticos momentos y robando miradas con sus lookazos veraniegos. Y justamente uno de esos looks es el que está llamando poderosamente la atención en la red por un video viral que ha circulado en redes desde el sábado donde la Diva del Bronx sufrió un 'problemita' con su guardarropa y su vestido se le desgarró. Todo ocurrió cuando la artista de 54 años se fue de fiesta a la famosísima Taverna Anema. Vestida con un sexy minivestido color con bordados color plata la actriz, cantante, empresaria y mamá apareció empuñando un micrófono y escoltada por su fiel mánager Benny Medina. Rodeada de comensales y personal del sitio la esposa de Ben Affleck se dispuso a cantar éxitos como "Let's Get Loud", de su exitosísimo álbum de 1999 On the 6, y el clásico de Gloria Gaynor "I Will Survive". La emoción fue tan sobrecogedora que a la estrella de The Mother (Netflix) se le rasgó la axila del vestido y ella, sin inmutarse, prosiguió cantando, ¡como toda una profesional! Momento ¡ups! JLO alzando el brazo con la axila desgarrada. ¡Y Ni eso la detuvo para cantar a todo pulmón! Jennifer Lopez La superestrella compartió este fin de semana este video para darnos una 'probadita' de las deliciosa comida que está disfrutando en Italia: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las imáganes solo comprueban las tablas y experiencia de la Diva que lleva más de 30 años subida en los escenarios. JLO tiene pendiente el lanzamiento de su anunciado álbum de estudio This Is Me...Now, que es la continuación de su exitoso álbum This Is Me…Then, que debutó en el mercado hace 21 años. Además se encuentra en plena decoración de su nueva 'casita' en California, por la cual habría pagado la friolera de $60 millones, según reportes de The Wall Street Journal. Ni hablar, es toda una diva.

