¡Fabulosa! JLo sorprende con el nuevo corte de cabello de la temporada otoñal ¿Qué esperas para unirte a la tendencia? Aquí los detalles y trucos para lograr este estilo que ya es viral en redes sociales Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Siempre a la vanguardia en materia de tendencias de moda, estilo y belleza la nueva señora Affleck nos da de nuevo lección de glamour con este corte de cabello que le queda de maravilla. Se trata del corte bautizado en inglés como "Soft Wolf Cut" un estilo de cabello en capas largas que enmarca el rostro y es fácil de mantener para aquellas que no son muy devotas del "styling" y el mantenimiento permanente. Como siempre la diva del Bronx recurrió a su estilista y peluquero de confianza Chris Appleton quien desde Los Ángeles es uno de los más reconocidos del planeta. El corte fue planeado para la película Shot Gun Wedding. El póster que promueva la cinta lista para estrenarse el 27 de niñero próximo muestra a López luciendo su "peinado despeinado" con capas desordenadas que le dan un volumen muy sexy y además, son lo suficientemente largas para mantenerse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hemos visto surgir la tendencia del corte en TikTok y convertirse en viral pues el otoño es el momento perfecto para que este look se imponga como tendencia. Aquí vemos escenas de la película donde se ve en detalle el estilo en capas que tantas quieren lucir. El 'Soft Wolf Cut' para quienes no lo saben es una mezcla de dos de los cortes más drásticos que están de moda en este momento: el pelo largo en capas típico de los 70 y el "mullet" o flequillo de los 80, reunidos en una fusión muy moderna. Como sugiere su nombre, es un poco desenfadado y salvaje, y aunque las capas desconectadas crean un volumen bastante increíble, las secciones más cortas implican que tienes que comprometerte con el corte durante un largo período para que crezca. Si bien el corte de cabello original ya tiene seguidores de celebridades atrevidas como Billie Eilish y Miley Cyrus, parece que Jennifer Lopez Affleck es quien manda la parada del estilo. Consultamos con Marco Peña nuestro estilista de las estrellas quien está actualmente haciendo todos los looks de Paulina Rubio para la nueva temporada de Mira Quien Baila All Stars de Univisión y esto es lo que nos dice: "El otoño a menudo ve el regreso de los cortes en capas combinados con una variedad de flequillos", explica. "Los salones ya están comenzando a crear versiones más atrevidas e interesantes del estilo de la temporada con capas más pesadas, particularmente alrededor de la cara". "Este "corte de lobo" brinda un estilo maravillosamente natural y texturizado, por lo que es mejor no exagerar con muchas capas sino más bien incorporar productos que introduzcan un movimiento natural en el cabello y aporten volumen", dice Peña. Si no quieres lucirlo liso como en el afiche de la película o las escenas que ves aquí, las ondas sueltas son una buena manera de aprovechar al máximo este estilo. "Las ondas darán un acabado más pulido y glamoroso. Pero también puedes secarlo al aire con productos que fomenten el movimiento de tu cabello, como un buen mousse o una crema moldeadora", opina nuestro estilista. El "soft wolf cut" es perfecto para quienes optan por un bajo mantenimiento pero quieren lucir , vanguardistas y glamorosas. Si JLo lo dice y lo usa ten por seguro se convertirá en mandato de estilo. ¿Lo llevarías este otoño?

