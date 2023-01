Jennifer López, Sofía Vergara y más estrellas celebran a su maquillista favorita en una fiesta de ensueño El homenaje a la fundadora de Anastasia Beverly Hills está en boca de todos por su increíble lista de invitadas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Conoces los productos de Anastasia Beverly Hills? Hace 25 años, Anastasia Soare, originalmente de Rumania, creó su propio salón en el exclusivo barrio de Los Ángeles de Beverly Hills y se hizo conocer por sus habilidades con las cejas. Como cosmetóloga, algunas de sus primeras clientas eran las modelos más fabulosas de la época, Cindy Crawford y Naomi Campbell. Ahora, su marca ha alcanzado fama internacional debido a su línea de productos, Anastasia Beverly Hills, y sus fieles seguidoras. Este sábado, sus fans más célebres se reunieron a celebrar los logros de Anastasia en una de las fiestas más llenas de estrellas que hemos visto. Uno de los momentos más comentados de la noche fue el selfie de Kim Kardashian, Oprah y Jennifer López, un trío de amantes de la marca y del trabajo de Anastasia. Las tres mujeres poderosas se sentaron juntas en la cena y aunque la ocasión fue en honor a la marca de belleza, también celebraron el cumpleaños de Oprah por adelantado. En su caption de Instagram, Kardashian se sinceró sobre el momento. "Celebrando el 25 aniversario de @anastasiasoare con su marca @anastasiabeverlyhills. ¡Las mujeres que han estado en este viaje contigo juntándose para celebrarte fue mágico! Eres el epítome del sueño americano y no podría estar más orgullosa de ti", escribió. Al otro lado de la diva del Bronx vimos a otra de nuestras latinas favoritas, Sofía Vergara. Jennifer López, Sofia Vergara, fiesta Anastasia Beverly Hills Jennifer López, Sofia Vergara y más estrellas celebran su maquillista favorita, Anastasia Soare, en una fiesta de ensueño. | Credit: IG/Jennifer López Por su parte, la colombiana posó para unos selfies increíbles junto a Heidi Klum, Jessica Alba, Alessandra Ambrosio y más de las celebridades más destacadas de Hollywood. Por supuesto, todas son clientas de esta experta de cejas y todas tienen sus cejas increíbles. Soñamos con algún día asistir al salón de belleza original de Anastasia y recibir sus consejos.

