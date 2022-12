Jennifer López se sincera: mi vestido más famoso no es mi favorito En una nueva entrevista con Vogue, la cantante habló de su vestuario, vida privada y mucho más. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todas conocemos el vestido más famoso de Jennifer López: su icónico traje verde de escote atrevido creado por Versace. La pieza fue tan hablada en su momento que después de haberla usado la diva del Bronx en los premios Grammy en el año 2000, Google creó la función de búsqueda de imágenes, porque millones de sus usuarios querían ver la foto. Ahora, en una entrevista con Vogue, la actriz de raíces puertorriqueñas se sincera sobre la prenda. Jennifer López vestido verde versace Credit: S. Granitz/WireImage Como parte de la serie de YouTube "73 questions", en donde las celebridades responden una serie de preguntas rápidas sobre una variedad de temas, la revista le preguntó cuál de los miles de looks que ha lucido durante su carrera ha sido su favorito. "Creo que la gente pensaría que es el vestido verde de Versace porque es el más famoso, pero probablemente tendría que decir que es demasiado difícil elegir", explicó la esposa de Ben Affleck. En lo que paseó por su mansión de Los Ángeles con el periodista, la mamá de Max y Emme también respondió a otras preguntas sobre su estilo. Recordó que para su primer estreno, vistió un "mini vestido de poliéster" que ya no tiene nada que ver con su estilo actual. También habló de su carrera de cine, nombrando a El Cantante como su película más subestimada. Puedes ver todas sus respuestas en Vogue.com o en YouTube.

