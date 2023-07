Jennifer López comparte video sin una gota de maquillaje La cantante reveló su secreto para lograr un rostro bronceado sin salir al sol. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Para los eventos de alfombra roja como sus premieres o la gala del Met, Jennifer López siempre confía en el talento de maquillistas a las estrellas, pero para los eventos más casuales, ella misma se encarga de crear sus looks de belleza y siempre quedan espectacular. La diva del Bronx compartió los secretos detrás de su sencilla rutina de belleza de verano en un nuevo video de Instagram usando sus productos de JLo Beauty para lograr una apariencia bronceada en sólo segundos. "Estoy tarde [para un evento] y acabo de salir de la ducha, pero quería mostrarte cómo puedes obtener un glow instantáneo y lucir como si acabaras de llegar de la playa", compartió la cantante. Jennifer López Credit: IG/Jennifer López Desde los Hamptons, la esposa de Ben Affleck se grabó compartiendo sus secretos de belleza con su cabello mojado y completamente libre de maquillaje. Para empezar su rutina de belleza, se mezcla una cucharada de JLo Beauty That Big Screen Broad Spectrum SPF 30 Moisturizer ($54) con el That Star Filter Complexion Booster ($39). Después de aplicar la mezcla en su cara y su cuello, queda con una tez humectada que realmente la hace lucir bronceada. J.Lo termina el video diciendo: "Glow bronceado instantáneo, listo para usar. Ahí está. De nada." SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El bloqueador solar es esencial para el verano, así que nos encanta su truco de añadirle un producto iluminador para lograr una apariencia más bronceada mientras protegemos nuestra tez.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jennifer López comparte video sin una gota de maquillaje

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.