JLo sale de compras en Los Ángeles con este look de denim ¡y sin faja! Sorprendimos a Jennifer López de compras para su nuevo hogar con un coqueto vestido de denim con aberturas laterales que revela que la diva no está usando este verano prendas modeladoras de la silueta. ¡Aquí te contamos todo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López sigue disfrutando de su vida de casada en Los Angeles y por supuesto dedicada además de su carrera, a su nuevo hogar. La lujosa mansión que adquirió junto a Ben Affleck hace menos de un mes de 60 millones de dólares, requiere mucha atención y tiempo para disponerse y ajustarse a los gustos y necesidades se la pareja y su familia. Fue justo en una salida en plan de compras de muebles y objetos de decoración para su casa que los fotógrafos sorprendieron a la diva del Bronx en plena calle, luciendo por supuesto espléndida y muy a la moda con un look casual, pero eso sí siempre chic. Mientras paseaba por los boulevares angelinos lucía absolutamente fabulosa con un vestido azul de Valentino, cargaba un café en su mano mientras caminaba apurada por West Hollywood. para esta ocasión JLo escogió complementar su vestido camisero VGOLD Chambray de Valentino con unas botas negras de cuero hasta la rodilla y un bolso Gucci a juego. JLo Valentino dress Credit: Grosby La aperturas laterales del diseño de Valentino nos permitieron apreciar sus tonificadas piernas hasta la altura de la cadera y darnos cuenta de otro detalle que ya habíamos mencionado recientemente: ¡JLo ya no está usando faja!. En veranos pasados al igual que la mayoría de las mujeres, la protagonista de The Mother había recurrido a uno que otro truquito para esconder alguna imperfección, lograr que su ropa luciera mejor y por eso utilizaba las fajas. Así sucedió antes de su boda con Ben Affleck cuando viajó a Capri, Italia y disfrutó de unas mágicas vacaciones junto a sus hijos y algunos amigos. López aprovechó para hacer una sesión de fotos en traje de baño y también con algunos looks playeros. Fue precisamente con uno de esos atuendos tropicales que quedó al descubierto la faja que tenía debajo y fue captada por los paparazzi. Las fotos recientes de hace dos días mientras caminaba acelerada con su revelador traje azul captadas de nuevo por los lentes de fotógrafos que la siguen constantemente nos muestran claramente que la diva ya no usa los shorts moldeadores de la silueta pues sus largas piernas se apreciaban hasta la altura de su famoso trasero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Bien por ella! A nuestro parecer la madre y empresaria sabe muy bien cómo proyectar su imagen y creemos que requiere poco para lucir sofisticada y sensual. Además tiene todo el sentido común que una pieza con amplias aperturas como su traje de Valentino requiere una ropa interior que no se note. Esperamos que su plan de shopping haya dado frutos con la selección de muebles fabulosos para su nido de amor, mientras seguimos pendientes de todos sus looks con los que nos dicta siempre cátedra de estilo.

