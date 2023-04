Jennifer Lopez muestra sus piernas con un elegante vestido azul transparente ¡y sin faja! Mientras promocionaba su próxima película de acción la diva a sus 53 años lució este increíble look que revelaba sus atributos y esta vez no recurrió a prendas que moldean la silueta. ¡Mira las fotos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer Lopez lució radiante con un vestido transparente color azul real durante la promoción de su próxima película de acción The Mother para la plataforma Netflix, este pasado lunes. Mientras realizaba las entrevistas sentada frente a las cámaras con su despampanante diseño de Alexandre Vauthier, la actriz, de 53 años, mostró un vistazo de su pierna cruzada cuando se le deslizó la falda plisada de su lindísimo traje detallado con volantes, mangas largas transparentes y cuello alto. Quienes admiramos su físico envidiable y sabemos que como mujer experta y precavida en ciertas ocasiones recurre a prendas moldeadoras de la silueta, comprobamos que en esta ocasión ¡no hubo necesidad de utilizarlas! López enseñó sus atributos al natural, tan guapa como siempre y con su habitual desparpajo. Aquí, a diferencia de otras veces, no había fajas, Spanx o ningún otro artículo requerido para lucir regia. Las imágenes fueron captadas durante la sesión de promoción de su proyecto cinematográfico por su estilista de cabecera Rob Zangardi mientras JLo desde el set realizaba su trabajo. ¡Y aquí está la prueba! JLO thighs /The Mother Credit: Instagram Rob Zangardi Zangardi combinó el modelo de alta costura de Alexandre Vauthier con botas puntiagudas hasta la rodilla en material satinado y en el color a juego con su traje. Esa es precisamente la razón por la que los tonificados muslos de la actriz se exhibieron espontáneamente y con mucha sensualidad durante la grabación. La verdad es que la diva nos cautivó no sólo con su escultural silueta sino porque su look de pies a cabeza es totalmente perfecto y por eso te traemos más detalles del mismo: Para su arreglo personal, el peluquero Lorenzo Martin ató el cabello de López, que actualmente está realzado con reflejos rubios, en una cola de caballo suelta con mechones a los lados para destacar sus aretes plateados. El manicurista Tom Bachik hizo la manicura de sus uñas en tono nude, uno de los favoritos de López, y su maquillaje realizado por la experta Ash K Holm se basó en una paleta de tonos tierra y neutrales. Por supuesto para preparar y dejar su piel radiante recurrió a los productos creados por la misma actriz y empresaria que promocionó en su página de JLO Beauty. Fue así, con este súper atuendo en azul eléctrico como la cantante de On The Floor llevó a sus 242 millones de seguidores de Instagram a conocer detalles de su último rodaje promocional para esta película de Netflix. The Mother es el último trabajo del director Niki Caro, quien anteriormente dirigió la película aclamada por la crítica Whale Rider y la cinta Mulan, que se estrenó en Disney+ por la pandemia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer López protagoniza este thriller de altas emociones haciendo el papel de una ex-asesina que intenta dejar atrás su pasado sangriento, solo para retomar su papel una vez más para proteger a su hija, incluso cuando otros asesinos la persiguen. Joseph Fiennes, Lucy Paez, Gael García Bernal y Omari Hardwick también protagonizan la película, que se transmitirá en Netflix el 12 de mayo de 2023. Vaya querida JLo, desde aquí te seguiremos admirando y siguiendo la pista de tus despampanantes atuendos ¡para inspíranos a diario!

