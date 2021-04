Jennifer López, reina de la moda casual con su look cómodo, sexy y sin anillo de compromiso Durante su fin de semana de rodaje en República Dominicana, Jennifer López compartió varias imágenes de su look de trabajo, cómodo pero sexy. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sin duda Jennifer López es una de las grandes reinas de la alfombra roja. Con su espectacular silueta, y su estilo sensual y atrevido, nos deja boquiabiertos con cada una de sus apariciones. Transparencias, volantes y brillos no faltan en su guardarropa de fiesta, en el que firmas como Versace, Chanel o Valentino pelean por vestirle. También en sus videos musicales, en los que la vemos vistiendo numerosos y diferentes atuendos, demuestra que puede defender cualquier atuendo, desde un traje de sirena a un body de cristales, ¡incluso desnuda! La artista parece haber nacido para ser una musa del mundo de la moda. Pero cuando no está asistiendo a galas o premiaciones, la Diva del Bronx no descansa. Luciendo como nadie leggins y ropa de inspiración deportiva, siempre se la ingenia para verse arreglada y chic. Por supuesto, sus elecciones de maquillaje y peluquería están a la última. Con tenis o sandalias de tacón, JLo es toda una inspiración. Este fin de semana, la cantante y actriz ha compartido varias imágenes en un descanso de su último rodaje, Shotgun Wedding, en República Dominicana, en el que también funge como productora. En ellas, la superestrella de 51 años presume su tonificado abdomen con un crop top blanco, joggers de color dorado y zapatillas blancas. Como accesorios, varias piezas de joyería dorada y plateada, entre ellas varias pulseras y una gruesa cadena de oro, que le dieron el toque glamoroso a su look. "Mantén la calma y trabaja en fin de semana", escribió la intérprete bajo la serie de instantáneas que compartió. Sin embargo, una pieza que echamos de menos en sus dedos fue el anillo de compromiso de diamantes, valorado en más de 1 millón de dólares, que le regaló su prometido Alex Rodríguez. Como es habitual, López uno viajaba sola, sino que varios miembros de su guardia de belleza estaban presentes en el rodaje. Por ejemplo, la maquillista Kate Best, quien también compartió en su propia cuenta de Instagram algunos detalles más del look dorado de la Diva, como que el estilista Lorenzo Martin se encargó de darle a su cabello esa perfecta textura peinada-despeinada, o que la diseñadora de vestuario Kelly Johnson estaba detrás del look cómodo pero sexy que lució la productora nuyorican. Además de estas imágenes, durante el fin de semana JLo también compartió con sus seguidores algunas fotos de su nueva campaña para DSW, con quien acaba de lanzar la colección de primavera verano, en las que demuestra que todo le queda bien. Desde un trench perforado blanco del diseñador Marco Marco, a un conjunto negro, también con aberturas, de Maison Margiela, a un llamativo enterizo naranja semitransparente que nos ha cautivado. "Flotando de entrada en el fin de semana", escribió Lopez junto a las imágenes publicitarias en las que todo combina. Desde la joyería, a por supuesto, los zapatos. Para esta sesión, contó con miembros habituales de su glam squad, como el estilista de moda Rob Zangardi, el maquillista David Velasquez -conocido como Mugopus-, y su estilista de cabello Chris Appleton. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sea para vestir de diario o para acudir a un evento, ¡siempre podemos fijarnos en JLo para tomar ideas sobre nuestro próximo atuendo!

