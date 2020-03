Jennifer López encendió las redes con este sexy video de su trasero La cantante lucía increíble con un traje de baño blanco. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Jennifer López es una de las mujeres más envidiadas del. Mundo y no solo por su increíble y exitosa carrera o por la estabilidad familiar que tiene en este momento, sino también por la increíble figura que ha mantenido a través de los años y la que muestra sin pena muy a pesar de su edad. Y es que cuando eres JLo los comentarios negativos, ni las noticias amarillistas te paran y mucho menos después de esa increíble e inolvidable presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2020. Eso sí, aunque tiene muchísimos compromisos, la artista saca tiempo para pasar tiempo de calidad con su familia y también para broncear sus curvas tal y como lo ha estado haciendo en los últimos días en la ciudad de Miami. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La artista se encuentra en la Ciudad del sol, dónde tiene una casa junto a su prometido Alex Rodríguez, dónde ha aprovechado para descansar y disfrutar del delicioso clima del lugar, y de paso broncearse. Fue precisamente durante una visita a la playa dónde López aprovechó para hacer un candente video de su trasero y del sensual escote que tenía su traje de baño blanco con cuello halter. El sexy traje de baño también tenía la espalda al descubierto y sexys cutouts en la parte trasera, por eso la cantante decidió posar de espaldas para mostrar el estilo de la pieza y por supuesto para darnos toda la envidia del mundo por esa figura tan increíble que tiene. Image zoom Image zoom En las imágenes que López mostró en las historias de su cuenta de Instagram también llevaba lentes blancos y un sombrero crema. Sin duda, mientras más pasa el tiempo la diva del Bronx luce mucho mejor. ¡Wow! Advertisement

