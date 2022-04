El look del día - abril 25, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez, Look del dia Credit: Instagram/JLo Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Irina Baeva, Jennifer López y Gigi Hadid son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Ana Brenda Contreras Ana Brenda, look del dia Credit: Instagram/Ana Brenda Más sensual que nunca lució la actriz y presentadora mexicana con este vestido marrón con los hombros al descubierto y abertura frontal. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Blake Lively Blake Lively, look del dia Credit: 2022 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Con este sexy minivestido morado y zapatos rojos de plataforma, llegó la actriz a la fiesta de cumpleaños de Gigi Hadid. 2 de 9 Ver Todo Jennifer López Jennifer Lopez, Look del dia Credit: Instagram/JLo La artista alborotó a sus seguidores al posar con este coqueto minivestido rojo de cuello alto, que complementó con botas negras por encima de la rodilla y un clutch tipo caja. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Gigi Hadid Gigi Hadid, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La modelo celebró su cumpleaños en Nueva York y para la importante ocasión eligió este llamativo look de encaje blanco. ¡Bella! 4 de 9 Ver Todo Irina Baeva Irina Baeva, look del dia Credit: Instagram/Irina Baeva La actriz eligió este femenino vestido rosado pastel para asistir a la presentación, en Barcelona, de la nueva colección de Pronovias. 5 de 9 Ver Todo Marisol González Marisol gonzalez, look del dia Credit: Instagram/Marisol González La presentadora mexicana cautivó con este interesante vestido hecho de hilos bordados. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Michelle Salas Michelle Salas, look del dia Credit: Instagram/Michelle Salas Espectacular lució la influencer con este traje naranja con corte de sirena, que combinó con un clutch morado. 7 de 9 Ver Todo Nicole Suárez Nicole Suarez, look del dia Credit: Instagram/Nicole Suarez La presentadora de noticias lució elegante con este clásico vestido naranja. 8 de 9 Ver Todo Ninel Conde Ninel Conde, look del dia Credit: Cortesía La cantante llegó a los estudios de Despierta América (Univision), mostrando su tonificado abdomen con este look de pantalón corto, crop top blanco, jacket rosado pastel y botas por encima de la rodilla. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - abril 25, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.