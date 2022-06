JLo deja a todos boquiabiertos con este look que la hizo lucir diez años más joven La cantante llegó con este atuendo a los MTV Movie & TV Awards dónde fue honrada con el premio más importante de la noche. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que Jennifer López es una de las artistas que mejor luce. Y es que, a través de los años, la cantante puertorriqueña ha sabido mantener una figura envidiable y un rostro impecable, que la ha ayudado a disimular muy bien sus más de 50 años de vida. Eso sí, esa figura la ha logrado a base de mucha disciplina y enfoque. Así como cuida su figura, también cuida su piel, una que ha logrado mantener fresca y juvenil. Es por eso por lo que cada vez que asiste a alguna alfombra deslumbra con su belleza y eso exactamente fue lo que pasó durante los MTV Movie & TV Awards, en cuya gala la actriz y cantante fue galardonada con el Generation Awards, el premio más importante de la noche. Para esta ocasión tan importante, la cantante eligió un sexy vestido negro con cuero en la parte superior, escote profundo y cutouts en los laterales, de Mônot. López complementó su look con zapatos de su propia colección para DSW y con ondas playeras en su melena. Esta vez la también actriz sorprendió porque su look la hacía lucir muy fresca y juvenil. De hecho, la cantante lucía unos diez años menos. Y es que esa melena suelta con ondas al descuido, su acostumbrado maquillaje en tonos tierra y el moderno vestido, fueron la combinación perfecta para lograr este "rejuvenecimiento" instantáneo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez Credit: Kevin Winter/Getty Images Jennifer Lopez Credit: Jeff Kravitz/Getty Images for MTV Lo cierto es que mientras más pasan los años, López luce más fresca, juvenil y moderna. Y si bien sabemos que se cuida muchísimo, no solo con los productos de su línea de belleza, sino también con faciales y tratamientos especiales, no podemos dejar de pensar que quizás tiene algún secreto para la eterna juventud. ¿Será?

