Jennifer López, Kim Kardashian y más en El look del día By Yolaine Díaz

Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas.

Jennifer López

2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby La artista optó por este sexy set rojo de pantalón y croptop, para ir a ejercitarse en Miami. ¡Wow!

Kim Kardashian

James Devaney/GC Images Fabulosa lució la socialité con este vestido dorado de terciopelo con vuelos y abertura frontal.

Rashel Díaz

Instagram/Rashel Díaz Hermosa y muy a la moda lució la presentadora con este jumpsuit negro strapless.

Kylie Jenner

Instagram/Kylie Jenner La joven empresaria lució como todo un regalo de Navidad con este traje verde con cola de Ralph & Russo que mostraba sus curvas.

Malillany Marín

Con este conjunto de pantalón corto y chaqueta, medias negras, camiseta blanca y botines con flecos de pedredría, llegó la actriz a Despierta América (Univision).

Jimena Gallegos

La mexicana lució muy festiva con esta falda roja plisada, que combinó con un suéter dorado con delicados vuelos y zapatos plateados de punta para paraticipar como presentadora invitada en Un nuevo día (Telemundo).

Nicky Hilton

TM/Bauer-Griffin/GC Images Captamos a la socialité en Los Ángeles luciendo chic y casual con este look de jeans skinny, chaqueta a cuadros, zapatos planos y minibolso crema de Chanel.

Sarah Hyland

Chris Wolf/Star Max/GC Images Captamos a la actriz luciendo cómoda y casual con leggings negros, abrigo crema, botas impermeables y un minibolso de Dior.

Nicole Kidman

2019 Backgrid Australia/The Grosby Group La actriz se paseó con su esposo por las calles de Sídney, Australia, ataviada con este look casual de pantalón blanco, blusa del mismo color, sandalias y fedora.

