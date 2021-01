Close

Jennifer López paraliza las redes con un sexy bikini en el que su trasero es el protagonista A sus 51 años, López se da el lujo de posar en bikini y lucir mejor que cualquier jovencita Por Yarely Aguilar Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 2021 acaba de empezar y ya hemos visto muchas algunas de nuestras estrellas favoritas disfrutando de fabulosas vacaciones en la playa para así recargar baterías y trabajar con más ganas a su regreso. La verdad es que no hay mejor manera de recargar energías que disfrutando de unos días en la playa y eso Jennifer López lo sabe muy bien. Justo después de su increíble presentación en Time Square el 31 de diciembre y de oficialmente lanzar su nueva línea de belleza, la cantante se fue junto a su familia a una playa secreta y desde entonces ha estado deleitando a sus seguidores don diminutos bikinis y ropa coqueta ropa playera. Pero tenemos que admitir que la imagen más impactante hasta el momento es la que publicó recientemente y en la su trasero es el protagonista. Sin duda alguna, la artista volvió a paralizar las redes con su diminuto bikini y aquí te decimos dónde encontrar esta pieza clave para que puedas copiar su look. Image zoom Credit: Jennifer López/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los más de 137 millones de seguidores quedaron boquiabiertos con la foto que publicó la cantante y por supuesto que muchas chicas ahora se preguntan cómo pueden encontrar su traje de baño. La artista de 51 años llevó un traje de baño color vino de dos piezas y con brillos de la marca Tringl, que en este momento cuesta $99. López complementó su atuendo playero con un sombrero del mismo color, de Dior, que cuesta $1,200. Y como estamos seguras que a muchas les encantaría llevarlo, aquí abajo te dejamos todos los datos. Image zoom Credit: Cortesía Macia - Grape Sparkle, de Triangl. $99. triangl.com ¿Lo mejor de todo? Esta marca de trajes de baño tiene una innumerable cantidad de estilos que famosas como Hailey Baldwin, Alessandra Ambrosio y Kristina Schulman también han lucido. Visita su página web, wwww.triangl.com para que elijas otras piezas supercool y que también cuestan menos de $100. Ahora sí que puedes lucir el mismo bikini de J.Lo sin tener que gastar una fortuna.

