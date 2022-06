Alfombra roja: los mejores looks de los MTV Movie & TV Awards Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería MTV Movie & TV Awards 2022 mejores looks Credit: Amy Sussman/ Getty Images// Emma McIntyre/WireImage// Gregg DeGuire/FilmMagic Desde las sensuales aberturas de JLo al hipnótico vestido de Sofía Carson, los looks de las invitadas a esta celebración del cine y la televisión subieron la temperatura de Santa Mónica. ¡Mira nuestros favoritos! Empezar galería Jennifer López MTV Movie & TV Awards 2022 mejores looks Credit: Emma McIntyre/WireImage La Diva de El Bronx recogió el premio Generation Award con este sensual diseño con escote profundo, aberturas y corsé de cuero de Mônot con el que presumió su increíble figura. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Sofia Carson MTV Movie & TV Awards 2022 mejores looks Credit: Amy Sussman/ Getty Images Siempre elegante, la actriz de origen colombiano posó con este vestido plisado de voluminosas mangas con un hipnótico efecto óptico de Iris van Herpen. 2 de 12 Ver Todo Vanessa Hudgens MTV Movie & TV Awards 2022 mejores looks Credit: Gregg DeGuire/FilmMagic La que fue conductora de la gala -donde se cambió de ropa numerosas veces y presumió modelos de Versace y Valentino entre otros-, nos deslumbró en la alfombra con este vaporoso minivestido azul de hombros caídos y cola de gasa en azul real de Vera Wang. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Jenna Ortega MTV Movie & TV Awards 2022 mejores looks Credit: Vivien Killilea/Getty Images for MTV La galardonada actriz se presentó en la alfombra con un minivestido negro de Valentino, pero nos pareció más interesante este look con el que recogió su premio. Un traje satinado en marrón chocolate de Marco Bologna que lució con un romántico brasier a la vista. 4 de 12 Ver Todo Olivia Rodrigo MTV Movie & TV Awards 2022 mejores looks Credit: Gregg DeGuire/FilmMagic La cantante eligió este ajustadísimo vestido negro de Jean Paul Gaultier efecto corsé con cuello halter y cremallera frontal, que lució con originales aretes y sandalias finas. 5 de 12 Ver Todo Paris Hilton MTV Movie & TV Awards 2022 mejores looks Credit: Amy Sussman/Getty Images La socialité sorprendió con un vestido largo en azul cielo con brillos y hombros estructurados que combinó con zapatos del mismo color y mitones plateados. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chris Evans MTV Movie & TV Awards 2022 mejores looks Credit: Vivien Killilea/Getty Images for MTV Con un atuendo muy deportivo, el actor hizo acto de presencia con una llamativa cazadora bomber satinada, gorra y tenis. 7 de 12 Ver Todo Sydney Sweeney MTV Movie & TV Awards 2022 mejores looks Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La actriz de Euphoria vistió un crop top con cuello y una minifalda de pedrería con hebillas de Miu Miu. 8 de 12 Ver Todo Lana Condor MTV Movie & TV Awards 2022 mejores looks Sin miedo al color la actriz modeló este conjunto de top bandeau, medias, shorts, gabardina y zapatos de punta con plataforma, todo en rosa, de Valentino. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Awkwafina MTV Movie & TV Awards 2022 mejores looks Credit: Vivien Killilea/Getty Images for MTV La actriz cómica le hizo entrega de un premio a Jack Black con este traje oversized amarillo canario que combinó con un top verde. 10 de 12 Ver Todo Maria Bakalova MTV Movie & TV Awards 2022 mejores looks Credit: Amy Sussman/ Getty Images Con cierto aire gótico, la actriz presumió pierna con esta minifalda de estampado animal, un cropped top negro de encaje, blazer y numerosos collares de Dolce & Gabbana. 11 de 12 Ver Todo Snoop Dog MTV Movie & TV Awards 2022 mejores looks Credit: Gregg DeGuire/FilmMagic El rapero no quiso perderse el evento al que asistió con un conjunto de terciopelo negro con estampado gráfico. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Alfombra roja: los mejores looks de los MTV Movie & TV Awards

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.