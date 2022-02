JLo, con un sensual vestido rojo, llora de emoción al recordar a una fanática con conmovedor mensaje La artista visitó el programa de Jimmy Fallon para promocionar su película Marry Me. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con todas las apariciones que ha hecho Jennifer López podríamos decir que ha lucido todas las tendencias, todos los estilos, todos los cortes y colores del universo. Además y gracias a esta extensa experiencia, la intérprete quien continúa promocionando su película Marry Me, sabe muy bien cómo sacar partido a su cuerpo y que se luzcan todas las horas que pasa en el gimnasio. Sin embargo, hay ciertos trajes que no pasan de moda y que se seguirán viendo bien dentro de muchos años. Si hace unos días veíamos a la Diva de El Bronx con un conjunto súper sexy con el que mostraba mucha piel, para visitar The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (Nbc) optó por un diseño más modesto pero igual de sensual. Se trata de un vestido de estilo lencero, o slip dress, en seda roja, con escote recto y corte sirena, que abrazaba sus curvas a la perfección sin ser ajustado. El traje forma parte de la colección otoño 2022 de Norma Kamali. JLO rojo en Jimmy Fallon Credit: NBC Universal / Getty Images El rojo intenso no podía ser más perfecto para presentar el filme que protagoniza junto a Maluma que se estrenará el próximo 14 de febrero, día de San Valentín. Para completar el look, unos llamativos aretes y una ancha pulsera rígida en color dorado de Tiffany y zapatos peep toe con tacón y plataforma de su propia colección. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cuanto a su look de belleza, optó por un peinado que nos transportó a los años 90, con el cabello recogido en un moño a media altura y mechones enmarcando su cara. Con maquillaje en tonos tierra como de costumbre, presumió un rostro bronceado y luminoso. JLO rojo en Jimmy Fallon Credit: NBC Universal / Getty Images Durante la entrevista, la cantante de In the morning recordó una anécdota con una fanática que le hizo llorar y que decidió compartir en su cuenta de Instagram. La también empresaria recordó que durante un concierto, una chica sostenía un cartel que decía "He esperado 14 años para decirte que me ayudaste a ser la mujer que soy hoy" y se emocionó al contárselo al conductor. Además, habló sobre sus hijos, Max y Emme, sobre su madre Guadalupe y compitió con Fallon en diversos juegos de temática nupcial. Después, se cambió a un traje similar al que le vimos hace unos días de Grace Ling, esta vez de color blanco hecho a la medida para la artista, para deleitarnos con su actuación con Maluma sobre el escenario

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image JLo, con un sensual vestido rojo, llora de emoción al recordar a una fanática con conmovedor mensaje

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.