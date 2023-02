Jennifer Lopez se sale del filtro en una publicación en redes y expone su piel real El filtro de la artista se cayó en un momento y quedó al descubierto cómo luce su rostro y su tez tal cual es sin cobertura alguna. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se habla de pieles perfectas, Jennifer Lopez siempre aparece en la lista. Los años no pasan por ella gracias al cuidado y mimo que le da a su físico. No bebe, ni fuma, tampoco trasnocha, hace ejercicio y tiene una dieta de comidas muy sana y controlada. Si a eso se le suma la felicidad que inunda su vida, sobre todo desde el renacer de su amor con Ben Affleck, la artista cumple a rajatabla los requisitos para lucir de diez. Sin embargo, en un reciente post en sus redes publicitando un producto, el filtro que estaba utilizando JLo se cayó y la artista se salió del marco, dejando así al descubierto su piel al natural. Cabe destacar que luce ideal, pero, como es obvio, no perfecta como dan a entender todos estos filtros que la mayoría de las celebridades usan. JLo Jennifer Lopez se sale del filtro y así luce | Credit: (Photo by Hollywood To You/Star Max/GC Images) Un avispado seguidor de la artista captó las imágenes y se dio cuenta de este fallo del filtro. "Esperen a que caiga el filtro para ver la textura real de la piel de JLo", escribió el usuario @needthedeets, en TikTok. En apenas segundos se puede divisar la tez de la cantante de 53 años tal cual es, sin trampa ni cartón, maravillosamente cuidada pero, como es normal, con marcas de expresión. Jennifer Lopez Jennifer Lopez | Credit: TikTok/NeedTheDeets En realidad, la protagonista de Shotgun wedding luce espectacular, con o sin filtro. Esa fue la gran conclusión de estas imágenes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La artista nunca ha tenido reparo en mostrarse a cara lavada en fotos y videos de su cuenta de Instagram, así que este pequeño despiste del filtro tampoco es que aporte nada nuevo. Aunque en la gran mayoría de sus publicaciones, Jennifer recurre al filtro, la artista siempre opta por una versión ligera del mismo sin llegar a distorsionar nunca sus facciones y expresión de su rostro.

