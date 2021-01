Close

Jennifer López se desmaquilla en vivo y deja a sus seguidores con la boca abierta La cantante hizo esta demostración para anunciar que su línea de belleza ya está disponible Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Siempre nos ha parecido un misterio el régimen de belleza de Jennifer López y aunque la cantante ha compartido con la prensa algunos de sus productos favoritos, siempre hemos sabido que detrás de esa belleza y juventud eterna hay otros secretos. Por años nos habíamos preguntado por qué la artista no lanzaba su propia línea de belleza. Por suerte, las súplicas fueron escuchadas y ya podemos tener en nuestras manos los productos creados por López y que contienen los ingredientes que siempre ha usado para mantenerse luciendo de 30. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo mejor de todo es que gracias a su nueva línea, hemos podido ver con más detalle la forma en que la artista cuida su piel. De hecho, recientemente López aprovechó el fabuloso maquillaje que llevó durante su presentación en Time Square momentos antes de recibir el año nuevo para, durante un en vivo, mostrarle a sus seguidores cómo se lo quita y la forma en que se aplica los productos antes de irse a dormir. “Estoy en mi bata y todavía tengo todo el maquillaje que usé en el escenario. Es mucho maquillaje”, dijo la cantante en la transmisión. “Me gusta ponerme un poco de agua primero y luego uso el limpiador That Hit Single. Tiene una hermosa textura. Luce como un color rosado iridiscente”. En el video se puede ver cómo la actriz se lava la cara usando solo su nuevo limpiador y muchos quedaron impresionados al ver que todo su maquillaje se desapareció en un dos por tres. De hecho, fue impresionante verla secarse la cara con una toalla blanca y no ensuciarla. “Lo que amo de mis productos es que todos te dejan un poco de glow, no se si lo pueden ver”, dijo. Luego de limpiarse la cara, López procedió a aplicarse el suero, también de su marca. “Es increíble”, contó mientras se lo aplicaba. “Algo que era muy importante para mi cuando estaba creando esta fórmula, es que quería asegurarme de que hiciera sentir la piel firme y dejara un glow”, explicó la artista. “Por eso lo llamamos That JLo Glow (el glow de JLo), porque finalmente lo conseguimos”. Image zoom Credit: Cortesía Image zoom Credit: Cortesía Lo cierto es que aun sin maquillaje, la piel de la artista lucía increíble y con un glow envidiable. Sin duda, López sorprendió a todos sus seguidores con un video tan revelador. ¿Será que sus productos sí son milagrosos? Nos tacará probarlos porque además de ese JLo Glow, también queremos lucir así de fresca y jóvenes.

