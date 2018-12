"Nos enamoramos el uno del otro", Jennifer López se despide así de su amigo Oribe Canales

Pocas horas después de que se confirmara el fallecimiento a los 62 años del peluquero cubano Oribe Canales, decenas de celebridades han expresado su dolor y compartido sus mejores memorias del que fuera el estilista favorito de las top models y las famosas y sin duda uno de los más influyentes en el mundo de la belleza en los últimos 30 años.

Como muchos saben, entre sus más íntimas estaba Jennifer López que no ha tardado en compartir con sus más de 83 millones de seguidores su mensaje de despedida al peluquero, influencer y también colaborador de People en español al que se ha referido como un “Latino Legend”.

//www.instagram.com/embed.jsCuando tenía 16 años me fascinaba la revista Vogue. Iba en el metro mirando todas las fotos de las supermodelos, ¡y estaba obsesionada con su pelo! Cuando veía una foto que me gustaba, miraba quién había hecho [el peinado] y era siempre alguien llamado Oribe”, ha recordado. “Años después estaba trabajando en mi primer disco. Empecé a trabajar con Benny Medina y él me dijo que teníamos que hacer una sesión de fotos para la portada y que quién quería que me hiciera el pelo y el maquillaje. Sinceramente yo era tan nueva en la industria que no conocía a nadie y me acordé de aquellos tiempos en el [tren] 6 y dije “Oribe y Kevyn Aucoin”.

La cantante recuerda cómo Medina, su manager, se rió y accedió a su petición.

“Me pasé los siguientes 10 años al lado de Oribe cada minuto de trabajo. Nos enamoramos el uno del otro. Viajamos por todo el mundo juntos. Él junto con [el maquillador] Scott Barnes me ayudaron a convertirme en JLo. […] Cuando estaba cansada él me decía “vas a levantarte y vas a salir ahí y estar bella y fabulosa porque ese es tu trabajo”, ha compartido.

La diva ha continuado resaltando el amor que tenía el estilista por su trabajo y cómo lo veía como una herramienta para empoderar a las mujeres.

“Podría seguir y seguir, pero solo diré, con un gran pesar, gracias a un hombre bello y dulce. Te echaré de menos. Te quiero mucho Oribe 💔”.