El estilo arriesgado de Jennifer López: ¿son prácticas sus sandalias para ir de compras? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez is seen on June 10, 2023 in Los Angeles Credit: thecelebrityfinder/Bauer-Griffin/GC Images Jennifer Lopez sorprende con su elección de calzado en su visita a una tienda de muebles ¿te las pondrías? ¡son sumamente.... Empezar galería Jennifer López comprando muebles Jennifer Lopez is seen on June 10, 2023 in Los Angeles Credit: thecelebrityfinder/Bauer-Griffin/GC Images Hasta para ir a comprar muebles Jennifer López se viste impecablemente. La Diva del Bronx fue fotografiada con un vestido estampado, sandalias blancas de plataforma en una tienda en Los Ángeles. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio El mensaje inspirador de Yailin en bikini La ex de Anuel, Yailin, arrancó suspiros con estas sensuales fotografías en traje de baño. "Hoy quiero recordarles a esas mujeres lo increíble y valiosas que son. Las que han superado una relación narcisista, una experiencia que pudo haber dejado cicatrices emocionales, pero han demostrado tener una fuerza interior impresionante". 2 de 6 Ver Todo Giselle Blondet, orgullo boricua La presentadora de La mesa caliente (Telemundo) Giselle Blondet desfiló en las calles de Nueva York. "La cultura puertorriqueña se apodera de las calles de Nueva York". 3 de 6 Ver Todo Anuncio ¡Feliz cumpleaños Violeta Isfel! La actriz Violeta Isfel ya empezó a celebrar el día de su cumpleaños. "Así celebramos mi precumpleaños en las grabaciones de El príncipe de barrio. Gracias jefa, a todo el staff y producción por compartir esta gran aventura juntos, pero sobre todo gracias por hacerme sentir tan amada". 4 de 6 Ver Todo El sexy y elegante vestido de Bárbara Bermudo Bárbara Bermudo causó sensación en las redes sociales al publicar esta fotografía donde la vemos celebrando la boda de unos amigos. Sus casi dos millones de seguidores quedaron anonados con el vestido rojo de la empresaria con profundo escote. "Qué belleza ¡ese vestido está hermoso", "Pareces una Barbie, qué linda y elegante te ves", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el muro de Bermudo. 5 de 6 Ver Todo Becky G y Eva Longoria guapísimas Becky G and Eva Longoria attend the special screening of Searchlight Pictures' "Flamin' Hot" Credit: Rodin Eckenroth/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images Becky G y Eva Longoria se tomaron esta foto del recuerdo en el special screening de Flamin' Hot, en Hollywood. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

