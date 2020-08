Jennifer López aparece en la nueva campaña de Coach junto a sus hijos y a su mamá Esta es la segunda campaña que hace la artista como embajadora de la marca Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como ya habíamos reportado, el año pasado además de convertirse en la imagen de Guess y lanzar una colección de zapatos para DSW, Jennifer López también se unió a Coach como su nueva embajadora. Con ellos la artista ya ha hizo una campaña espectacular que mostraba las piezas de la colección de primavera. “Amé hacer la primera sesión de fotos para Coach en mi ciudad. Nueva York es siempre una ciudad inspiradora, impulsándonos a hacer nuestras propias cosas y a ser original”, escribió López en ese momento junto a unas imágenes de la campaña que publicó en su cuenta de Instagram. Pero estamos seguras de que nada se compara a las nuevas fotos que realizó junto a la marca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Resulta que para la campaña de su colección de otoño 2020, Coach quiso realizar una sesión de fotos muy especial y acorde con los tiempos en que estamos viviendo en los que hemos aprendido que no hay nada más importante que la familia. Por eso la marca reunió a López con sus dos hijos Emme y Max, y a su mamá, la señora Guadalupe Rodríguez, para realizar una de las campañas más bellas. “Coach me ha dado la oportunidad de mostrar tres generaciones de amor y de apreciar las bendiciones que tengo”, dijo la cantante en un comunicado de prensa. “En un año como este, que hay tanto caos, tantos cambios e incertidumbre alrededor de todos nosotros, la familia es una constante fuente de amor y luz para cada uno. Nunca me había sentido tan cercana a mi familia, o dependiente o con tanta necesidad de ellos, como lo he sentido durante este tiempo”. Además de las hermosas fotos, la familia también hizo un video en el que se les ve comiendo en familia en el tope de una montaña y compartiendo anécdotas familiares, todos luciendo piezas de la nueva colección.

Jennifer López aparece en la nueva campaña de Coach junto a sus hijos y a su mamá

