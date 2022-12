Jennifer López te aconseja cuales son los sacos más cool para el invierno Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer López, moda invierno Credit: Mega/The Grosby Group; Coleman Rayner/The Grosby Group; Backgrid/The Grosby Group La diva del Bronx siempre nos maravilla con su estilo, hasta con sus looks de street style. Aquí las piezas más fabulosas que ha lucido este año para proteger del frío y las alternativas económicas que necesitas para tu closet. Empezar galería Estilo casual Jennifer López, moda invierno Credit: Mega/The Grosby Group Las piezas a cuadros rojos y negros siempre son vigentes para la navidad. Nos encantó ver a JLo usando un saco oversized rojo vivo para darle un toque alegre a un atuendo casual de camisa blanca, jeans y botas Timberland. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Copia el look moda, sacos estilo Jennifer López Credit: Cortesía Por menos de $50, puedes lograr un look parecido con esta prenda más ligera. Uaneo, Womens Plaid Trench Coat, $44.97, amazon.com 2 de 6 Ver Todo Todo un clásico Jennifer López, moda invierno Credit: Coleman Rayner/The Grosby Group Tomó inspiración en los diseños de la moda masculina y optó por este estilo de lana con hombros definidos. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Copia el look moda, sacos estilo Jennifer López Credit: Cortesía Sigue la tendencia con esta propuesta sofisticada que podrás combinar con todo tipo de atuendo. ASOS DESIGN, smart dad coat en chocolate, $107, asos.com 4 de 6 Ver Todo Faux fur Jennifer López, moda invierno Credit: Backgrid/The Grosby Group Jennifer nos recordó de sus principios como "Jenny From the Block" con este estilo oversized de piel sintética. Además de ser bien chic, luce increíblemente cómodo. 5 de 6 Ver Todo Copia el look moda, sacos estilo Jennifer López Credit: Cortesía La piel sintética, aparte de ser más ética, también es mucho más económica y existen opciones en todo tipo de tino. ASOS DESIGN, crop collared faux fur jacket en brown, $89, asos.com 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

