Jennifer López revela su rutina de belleza de sólo cinco minutos y cinco productos Aquí los detalles de cómo lograr el look estilo “Bronx Beauty”. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para los eventos de alfombra roja como sus premieres o la gala de Met, Jennifer López siempre confía en el talento de maquillistas a las estrellas como Scott Barnes, el cual crea looks increíbles como por obra de mágica. Sin embargo, cuando se trata de un día en familia o con amigas, JLo prefiere un maquillaje más sencillo y natural. En su cuenta de instagram, la cantante acaba de compartir el secreto detrás del look que nombró el "glow de una diosa del Bronx" y lo mejor de todo es que solo le tarda cinco minutos. Jennifer López Credit: IG/Jennifer López Como buen amante al skincare, JLo sabe que un maquillaje impecable empieza con una tez hidratada. En el video, la vemos empezar su rutina con el "That Jlo Glow Brightening & Firming Serum" de su propia marca, JLo Beauty. Luego, sigue con el hidratante "That Blockbuster Cream" y la crema del contorno de los ojos "That Fresh Take Eye Cream". Jennifer López Credit: IG/Jennifer López Para darle un tono parejo a su piel sin usar base, la esposa de Ben Affleck prefiere usar su "That Star Filter Complexion Booster", un producto muy ligero que le da un glow a tu tez. Para imitar el efecto contour, la estrella elige un tono más oscuro para el perímetro de su rostro. jlo beauty, jennifer lopez Credit: Cortesía de JLo Beauty Termina el look con un toque de brillo de labios y su rimel, lo cual considera completamente "opcional". Sin embargo, el último paso "no es opcional": López siempre elige terminar el look con un par de argollas doradas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jennifer López revela su rutina de belleza de sólo cinco minutos y cinco productos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.