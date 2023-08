¡Wow! Jennifer López roba miradas en un bikini diminuto a sus 54 años Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer López, 54, continúa desafiando el paso de los años en un atrevido bikini Credit: Photo © 2023 Backgrid UK/The Grosby Group ¡Esta es la prueba que JLo sigue teniendo una figura de envidia a sus 54 años! Empezar galería Jennifer López muestra sus curvas en Positano Jennifer López, 54, continúa desafiando el paso de los años en un atrevido bikini Credit: Photo © 2023 Backgrid UK/The Grosby Group Jennifer López continúa desafiando el paso de los años en un atrevido bikini. La Diva del Bronx de 54 años arrancó suspiros a su paso por Positano al lucir un traje en tono rosado que destacaba sus famosas curvas. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Sofía Vergara de fiesta Sofia Vergara se divierte en la celebración de cumpleaños de su hermana en West Hollywood Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group A semanas de anunciar su separación del actor Joe Manganiello, la actriz colombiana Sofía Vergara fue fotografiada divirtiéndose a lo grande en la fiesta de cumpleaños de su hermana, en West Hollywood. 2 de 9 Ver Todo Marimar Vega, Kuno Becker, Ana Layevska y Mauricio Islas inician nuevo proyecto Marimar Vega, Kuno Becker, Ana Layevska y Mauricio Islas son el elenco estelar de la teleserie "Doctora Lucía: Un Don Extraordinario" Credit: Mezcalent Marimar Vega, Kuno Becker, Ana Layevska y Mauricio Islas tras bastidores de la teleserie Doctora Lucía: un don extraordinario, un drama médico con alta dosis de romance, dolor y muerte. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Natti Natasha y Nick Cannon en Times Square Natti Natasha y Nick Cannon en Times Square inauguran el nuevo Sugar Factory Credit: Sugar Factory Natti Natasha y Nick Cannon en Times Square en la inauguración del nuevo Sugar Factory. La celebración se llevó a cabo con una fiesta organizada por la cantante dominicana, quien recientemente se unió como socia de la cadena y Nick Cannon, el polifacético artista y personalidad televisiva quien acompañó a la cantante y empresaria a liderar la apertura del nuevo establecimiento. 4 de 9 Ver Todo Irina Baeva al estilo 'Barbie' Irina Baeva en la presentación de la telenovela "Nadie Como Tú" Credit: Mezcalent Irina Baeva guapísima en la presentación de la telenovela Nadie como tú, producción de Ignacio Sada que estrena el próximo lunes por Las Estrellas en México y próximamente por Univision en Estados Unidos. 5 de 9 Ver Todo Manny Perez y Natti Natasha, orgullo dominicano Manny Perez natti natasha Credit: Jair Public Relations El actor Manny Perez se tomó esta foto del recuerdo junto a la cantante Natti Natasha en el desfile nacional dominicano en Nueva York. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Don Omar, Tego Calderón y Arcángel, unos exitosos 'Bandoleros' don omar tego calderon baja beach fest Credit: Baja Beach Fest En la clausura del Baja Beach Fest 2023 en Rosarito Beach, MX, los famosos artistas latinos Don Omar, Tego Calderón y Arcángel se unieron en el escenario del festival para interpretar el éxito musical "Bandoleros". 7 de 9 Ver Todo Yalitza Aparicio muy sonriente Yalitza Aparicio Credit: Cortesía La actriz Yalitza Aparicio celebró un atardecer mexicano en un gran evento de Clase Azul que se llevó a cabo en la Ciudad de México. 8 de 9 Ver Todo Adriana Louvie, Erick Elias y Yalitza Yalitza Aparicio, Adriana Louvier y Erick Elías Credit: Cortesía Y luego de posar para el lente de los fotógrafos, Yalitza se reunión con los actores Adriana Louvier y Erick Elias para admirar una botella de Clase Azul Gold, inspirada en los atardeceres de México. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

