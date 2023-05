De JLo a Rita Ora, inspírate con las uñas más fabulosas de la gala del Met 2023 para tu próxima manicura Acabados mate, puntas cuadradas y uñas decoradas con perlas, cristales y hasta cadenas fueron algunas de las tendencias en uñas que vimos en el famoso evento de moda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Atrás quedaron los días en los que las manicuras eran un mero acompañamiento del look de una artista y se lucían uñas monocolor y, casi casi, podríamos decir que aburridas. Ahora, las uñas toman su lugar en la alfombra y qué mejor que la Gala del Met, uno de los eventos más fashionistas del año, para descubrir las tendencias del momento que pueden servirnos de inspiración para nuestra próxima visita al salón. Acabados mate, tonos oscuros y sobre todo, muchos adornos en forma de flor o dije, reinaron en la gala dedicada al diseñador Karl Lagerfeld. Los manicuristas de las estrellas dieron rienda suelta a su imaginación para homenajear al Kaiser de la moda y estas fueron nuestra favoritas. Jennifer López - acabado mate manicuras unas met gala 2023 manicuras unas met gala 2023 Left: Credit: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images Right: Credit: Instagram Tom Bachik El artista Tom Bachik es el favorito de muchas famosas como la artista nuyorican, quien confió en él para crear esta versión de manicura francesa invertida, con las puntas negras y la uña en un delicado nude mate, realizada con esmaltes Essie y con el logo de Chanel coronando algunos dedos. Aunque la cantante y actriz lució guantes ópera en la alfombra con su vestido Ralph Lauren, no descuidó el aspecto de sus manos. Rihanna - flores manicuras unas met gala 2023 manicuras unas met gala 2023 Left: Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic Right: Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images La cantante completó su vestido Valentino con uñas largas, en blanco semitransparente y punta cuadrada, adornadas con uno de los iconos de la noche: la flor de la camelia, emblema de la casa Chanel que Karl Lagerfeld empleó en muchas de sus creaciones. Jessica Chastain - cristales manicuras unas met gala 2023 manicuras unas met gala 2023 Left: Credit: Taylor Hill/Getty Images Right: Credit: Instagram Julie Kandalec Casi irreconocible con su cabello platinado, la actriz posó con guantes de rejilla de Gucci, por eso la artista Julie Kandalec utilizó cristales en sus uñas sobre una base muy natural con esmaltes de The Gel Bottle, que pudieran brillar a través de la tela. Ashley Park - detalles metálicos manicuras unas met gala 2023 manicuras unas met gala 2023 Left: Credit: Michael Buckner/Variety via Getty Images Right: Credit: Instagram Naomi Nails Nyc La actriz de Emily in Paris es fashionista en la ficción y en la vida real. Para completar su vestido de rejilla diseñado por Michael Kors utilizó mitones como los que solía lucir el propio Lagerfeld, y Naomi Yasuda se encargó de este vanguardista diseño de uñas en negro con productos Manucurist y ojales metálicos inspiradas por "este elemento motero chic", en referencia a los guantes. Whitney Peak - perlas manicuras unas met gala 2023 manicuras unas met gala 2023 Left: Credit: John Shearer/WireImage Right: Credit: Instagram Betina Goldstein Sin duda las perlas fueron grandes protagonistas en esta gala, pues se consideran también un símbolo de Chanel y las vimos en numerosos diseños. La artista Betina Goldstein decidió usar 10 perlas reales, una para cada uña, en la manicura de la actriz de Gossip Girl personalizada con colores neutros de Chanel. Isabelle Boemeke - recargadas manicuras unas met gala 2023 manicuras unas met gala 2023 Left: Credit: Kevin Mazur/MG23/Getty Images for The Met Museum/Vogue Right: Credit: Instagram By Juan Alvear El artista de la manicura Juan Alvear -encargado de las uñas más virales de Rosalía- está detrás del diseño extralargo con detalles dorados y perlas combinado con negro que portó la influencer. Rita Ora - perforaciones y cadenas manicuras unas met gala 2023 manicuras unas met gala 2023 Left: Credit: Kevin Mazur/MG23/Getty Images for The Met Museum/Vogue Right: Credit: John Shearer/WireImage Aunque no son muy compatibles con la vida real, no podíamos dejar fuera de nuestras favoritas las espectaculares uñas de la cantante, en color oscuro, muy decoradas con detalles perlados y brillantes, perforadas y de las que colgaban cadenas y perlas. Obra de Naomi Yasuda con productos Manucurist. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Te atreves con alguna de estas tendencias? ¿Cuál es tu favorita?

