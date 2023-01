El rímel favorito de Jennifer López deja las pestañas superlargas y solo cuesta $20 La cantante compartió algunos de sus productos favoritos en un video que realizó para la revista Vogue. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Entre los productos de belleza más importantes a la hora de maquillarse, el rímel juega uno de los papeles más importantes incluso hasta para las chicas que no usan mucho maquillaje. Y es que dos o tres capas de una buena mascara puede cambiar tu rostro de inmediato. Si bien es cierto que existen muchas opciones que son bastante buenas, para las que gustan lucir pestañas superlargas que parezcan postizas, las opciones son más limitadas. Uno de esos productos que hacen maravillas es el Superhero Elastic Stretch Volumizing & Lengthening Mascara, de It Cosmetics y eso lo sabe muy bien Jennifer López. En un video que realizó para la revista Vogue, la cantante mostró su rutina de belleza y pudimos ver algunos de sus productos de belleza favoritos y entre ellos estaba dicho rímel y no la culpo. Este también ha sido mi rímel favorito desde que la marca lo lanzó. Creo que es el mejor que he usado desde que empecé a maquillarme. Es una mascara que no solo hace que las pestañas se vean superlargas, sino para que también luzcan con más volumen y así lograr un resultado dramático. Este rímel está formulado con colágeno, biotina y péptidos que ayudan a hidratar las pestañas. Se queda intacta todo el día y con solo dos o tres capas ya tienes pestañas de impacto, supernegras y con muchísimo volumen. Lo mejor es que en este momento está en descuento y la puedes obtener por $19.99 en amazon.com. Así es que si quieres lucir pestañas de impacto, corre a comprarte el tuyo antes de que vuelva a su precio original. mascara, rimel Credit: Cortesía

