Jennifer López repite vestido 7 años después y le sienta todavía mejor ¡mira las diferencias! La primera vez que le vimos lucir este vestido naranja fue en 2016 y ahora la nuyorican lo ha combinado con accesorios que van más con su estilo actual y juvenil. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer Lopez repite vestido de hace 7 años y le sienta mejor Credit: The Image Direct/The Grosby Group// Raymond Hall/GC Images Sí, es cierto. Incluso Jennifer López repite modelo. La Diva del Bronx, quien siempre luce fabulosa, nos dio una lección de estilo al reutilizar un veraniego vestido, actualizándolo a sus gustos actuales gracias a sus accesorios y peinado. El traje en cuestión es un vestido de color naranja pastel, con cuelo halter, ceñido en la cintura y con una atrevida abertura en la falda de largura midi de la firma C/MEO Collective, que le vimos por primera vez en 2016. Jennifer Lopez repite vestido de hace 7 años y le sienta mejor Jennifer Lopez repite vestido de hace 7 años y le sienta mejor Left: Credit: Raymond Hall/GC Images Right: Credit: Michael Stewart/GC Images En esa ocasión, lo combinó con zapatos naranjas de punta de Jimmy Choo, una amplia tote bag de piel color caramelo con pequeños estoperoles, de Louboutin, gafas de sol estilo ojos de gata de Fendi y labial anaranjado intenso. Jennifer Lopez repite vestido de hace 7 años y le sienta mejor Credit: Raymond Hall/GC Images Sin embargo, la cantante y actriz, quien luce mejor que nunca a sus 54 años recién cumplidos, ha sabido rejuvenecer el look y elevarlo aún más. Para asistir a una reunión de trabajo en Nueva York, la cantante de On the Floor, optó por uno de sus bolsos favoritos, el modelo Himalaya de Hermès -una de las carteras más costosas del mundo que también poseen Kim Kardashian o Georgina Rodríguez- en tonos blanco y marrón, tacones transparentes destalonados de Femme, un lujoso reloj Rolex de oro, aros dorados gruesos de Jennifer Fisher y unos lentes de aires años 70. Jennifer Lopez repite vestido de hace 7 años y le sienta mejor Credit: The Image Direct/The Grosby Group La madre de dos, a quien vimos recientemente disfrutando del mar en Positano, Italia, con un bañador de $100 y una pulsera de más de $35,000; llevó su melena caramelo suelta y un brillo de labios nude, un maquillaje más bronceado y luminoso ideal para estas fechas. Jennifer Lopez repite vestido de hace 7 años y le sienta mejor Credit: The Image Direct/The Grosby Group Nos ha encantado cómo la polifacética nuyorican ha sabido darle una nueva vida a este vestido que realza su silueta, deja al aire sus tonificadas piernas al caminar y le hace ver fabulosa. Jennifer Lopez repite vestido de hace 7 años y le sienta mejor Credit: The Image Direct/The Grosby Group SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Coordinar sus atuendos con sus bolsos de Hermés se ha convertido en uno de los recursos de estilo de la también empresaria, quien posee una amplia colección del modelo Birkin. Este verano por ejemplo, la hemos visto apostar todo al rojo con un veraniego maxivestido y la famosa cartera con estampado de cocodrilo a juego, así como otro modelo negro y brillante, que lució con un conjunto de pantalones de mezclilla oscuros y un top negro.

