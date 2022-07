El look del día - julio 19, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Galilea Montijo, Jennifer López y Ana de Armas son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Ana de Armas Ana de armas Credit: Tristar Media/WireImage Con este clásico y elegante set de pantalón, chaleco y chaqueta, llegó la actriz a la premier, en Berlín, de su nueva película. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Meza Andrea Meza Credit: Instagram/Andrea Meza La reina de belleza mostró su fabulosa figura con este sexy minivestido a rayas multicolor. 2 de 8 Ver Todo Jennifer López Jennifer Lopez Con este look deportivo reapareció la cantante a solo días de haberse casado en Las Vegas. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Chiquinquirá Delgado Chiquinquira Delgado Credit: Instagram/Chiquinquirá Delgado Con este hermoso vestido verde esmeralda se paseó la presentadora por los canales de Venecia. 4 de 8 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo La presentadora mexicana presumió sus tonificadas piernas con este look de pantalón corto y chaqueta cropped. 5 de 8 Ver Todo Ana Patricia Rojo Ana patricia rojo Credit: Medios y Media/Getty Images Para presentar su nuevo proyecto, la actriz mexicana eligió este atuendo de pantalón negro de talle alto y blusa con estampado animal. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lili Estefan Lili Estefan Credit: Instagram/Lili Estefan Con este coqueto look posó la querida presentadora para promocionar la gala de los Premios Juventud a celebrarse este jueves en San Juan, Puerto Rico. 7 de 8 Ver Todo Lourdes Munguía Lourdes Munguia Credit: Medios y Media/Getty Images Regia lució la legendaria actriz con este fabuloso vestido rojo de un solo hombro con lazo oversized. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - julio 19, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.