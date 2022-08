Mira el espectacular traje que se puso Jennifer López en su primer concierto como señora Affleck La Diva del Bronx participó en un concierto benéfico, el primero como recién casada, y deslumbró con su fabuloso diseño de Roberto Cavalli. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Está siendo una luna de miel muy ocupada para Jennifer López. Hace apenas 15 días que se casó con Ben Affleck, pero eso no le ha impedido a la Diva del Bronx, seguir con sus compromisos laborales. Mientras disfrutaba de unos románticos días en París, el día de su cumpleaños la cantante de On the floor lanzó la campaña de un nuevo producto de su línea JLo Beauty, para reafirmar los glúteos y tener un "trasero JLo". Y ahora que lleva dos días en Italia, además de disfrutar del Mediterráneo, llegó para participar en la gala benéfica en favor de Unicef organizada por la tienda de lujo LuisaViaRoma, con su música. El sábado por la noche, en un evento plagado de estrellas en la isla de Capri, la artista rindió homenaje a la moda italiana con varios diseños de Fausto Puglisi, director creativo de Roberto Cavalli. El mismo que la vistió para el concierto benéfico organizado por el equipo de béisbol de los Dodgers el pasado junio. Jennifer Lopez primer concierto casada Cavalli Credit: Daniele Venturelli/Getty Images for Luisaviaroma Como era de esperar, en su primera actuación como señora Affleck, dejó a todos boquiabiertos con su música, sus bailes ¡y sus looks! El primer conjunto de la noche consistía en un pantalón acampanado y un crop top con estampado de cebra, adornado con brillos y plumas, y una vaporosa capa de gasa a juego. Jennifer Lopez primer concierto casada Cavalli Credit: Cortesía Roberto Cavalli Después, mucho más sexy, la intérprete puso a todos a bailar con un enterizo de color nude, decorado con cristales brillantes, que destacaba su trabajada figura. Durante la actuación, la cantante recurrió a muchos de sus éxitos de los 90 como If you had my love o Waiting for tonight y cantó algunos temas míticos de otras intérpretes como I will survive de Gloria Gaynor o Turn the beat around, de Gloria Estefan. Jennifer Lopez primer concierto casada Cavalli Credit: Daniele Venturelli/Getty Images for Luisaviaroma "Estamos dando disco esta noche. ¿Sabéis a qué me recuerda esto?" dijo a la audiencia según reporta la revista People. "A cuando era una niña pequeña en el Bronx. Mi madre solía ver estas grandes galas, ¿recordáis cuando las emitían en televisión? Siempre tenían una gran cantante. ¿Os acordáis de Donna Summer? ¿Chaka Khan? Y la increíble Diana Ross. Salían con su gran pelo y sus hermosos vestidos". Después añadió. "Me gustaría caminar por mi casa con un enterizo brillante. Eso es lo que me gusta. Solo quería vivir en un mundo de brillos. Siempre he querido ser una diva de la música disco. Tuve un poco de eso cuando hice la película Selena hace años". Jennifer Lopez primer concierto casada Cavalli Credit: Daniele Venturelli/Getty Images for Luisaviaroma López, quien ha viajado por primera vez a Europa con toda su nueva y gran familia, preguntó a los asistentes. "¿Os importa si vivo mi fantasía de diva disco aquí con vosotros esta noche?". Además de la protagonista de Marry Me, subieron al escenario otras luminarias de la música como Diplo, la colombo estadounidense Sofía Carson o DJ Cruz, mientras que en el público se encontraban también grandes estrellas del espectáculo como Leonardo DiCaprio, Jared Leto, Jamie Foxx, Vanessa Hudgens o el cuñado de JLo, el también actor, Casey Affleck. Jennifer Lopez primer concierto casada Cavalli Sofía Carson | Credit: Lorenzo Palizzolo/Getty Images for Luisaviaroma SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al final de la noche, el traje se subastó como parte de la gala benéfica, para recaudar fondos que en esta ocasión irán destinados a los niños de Ucrania afectados por la guerra.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mira el espectacular traje que se puso Jennifer López en su primer concierto como señora Affleck

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.