El look del día – julio 27, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer López Credit: Backgrid/The Grosby Group Galilea Montijo, Belinda y Jennifer López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: IG/Galilea Montijo ¡Qué guapa! Deslumbró en La casa de los famosos México con un enterizo nude decorado con pedrería. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Belinda Belinda Credit: IG/Belinda Presumió su cinturita de avispa en Lanzarote con un bikinazo azul, minifalda a juego y una blusa amarilla. 2 de 7 Ver Todo Carmen Villalobos Carmen Villalobos Credit: IG/Carmen Villalobos Cómoda y casual lució la actriz con un atuendo clásico de jean y camiseta blanca más un saco verde. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Jennifer López Jennifer López Credit: Backgrid/The Grosby Group Presumió su tonificado abdomen solo días después de cumplir 54 años con un crop top blanco y un jean clásico. 4 de 7 Ver Todo Irina Baeva irina baeva Credit: IG/irina baeva Vimos a la actriz en el set de su próximo proyecto con una peluca con flequillo y un look de vaquera. 5 de 7 Ver Todo Antonela Roccuzzo Antonela Roccuzzo Credit: Backgrid/The Grosby Group La esposa de Messi dio lección de estilo casual con un pantalón verde, tenis a juego y un crop top negro. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Carrillo Jessica Carrillo Credit: IG/Jessica Carrillo Chic y femenina lució la presentadora en Al rojo vivo con un vestido de tono aguamarina elegido por Reading Pantaleón. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

