JLo posa más fabulosa que nunca, rollitos en la espalda incluidos, en la promoción de su nuevo calzado Jennifer López es una emprendedora multifacética y acaba de lanzar una colección cápsula de zapatos para el sitio web Revolve que encarna su espíritu más festivo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No sabemos de dónde saca la energía pero Jennifer López está imparable y triunfando en cada uno de sus proyectos. La cantante apenas acaba de estrenar The Mother (Netflix), su más reciente película, está rodando Unstoppable, su nuevo filme producido por su esposo Ben Affleck, continúa la promoción de su línea de cócteles Delola con increíbles atuendos y acaba de presentar una nueva colección cápsula de calzado para el sitio web de compras <strong>Revolve</strong> Clothing. Precisamente para promocionar esta última entrega, la madre de dos compartió algunas imágenes promocionales con unos looks fabulosos que nos han encantado porque además, se alejan un poco de sus apuestas de estilo habituales. Jennifer Lopez mas fabulosa que nunca zapatos Revolve Credit: Instagram Amante de los zapatos de plataforma y tacón, la artista nuyorican, quien no teme a los calzados de altura incluso para salir a comprar muebles, posa con un modelo de plataforma y tacón, abrochados al tobillo, con brillos en color verde. Jennifer Lopez mas fabulosa que nunca zapatos Revolve Jennifer Lopez mas fabulosa que nunca zapatos Revolve Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram Con ellos luce un vestido semitransparente de la firma PatBo, de inspiración años 70, con un estampado psicodélico en tonos verdes y rosas, aberturas en el abdomen y flecos de pedrería, que además tiene la espalda al ire como podemos ver en otra instantánea. Completa su look una estola de plumas también verdes. Jennifer Lopez mas fabulosa que nunca zapatos Revolve Credit: Instagram Con el pelo lacio y peinado con raya partida en el centro, la Diva del Bronx también presume pierna con un original traje con una gran flor en el pecho y blanca, larguísimos flecos rosados y tirantes de perlas, también de PatBo, que luce con sus sandalias Madison en fucsia metalizado y llamativos aretes de flores. Jennifer Lopez mas fabulosa que nunca zapatos Revolve Credit: Instagram En la imagen más JLo de todas, la también actriz posa con la melena ondulada como una leona, un vestido de rejilla fucsia con brillos y una gran abertura, y las sandalias Sunset, adornadas con plumas, en tono magenta. SUSCRÍBETE AL BOLETÍN Para la sesión, la multifacética estrella contó con su glam squad habitual: los estilistas Rob Zangardi y Mariel Haenn, la maquillista Mary Phillips, el estilista de cabello Chris Appleton y el manicurista Tom Bachik Con precios que oscilan entre los $169 de unas sandalias de tacón estilo kittty negras y minimalistas, a los $330 de unas botas altas cubiertas de cristales brillantes, hay opciones para todos los gustos, como sandalias con brillos que combinan altas plataformas con originales tacones, modelos en tonos metalizados o diseños adornados con pedrería, todos muy sensuales y festivos como la propia López.

