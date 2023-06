Jennifer López protagoniza la portada de Vogue México más guapa que nunca La cantante habló de su carrera y hasta reveló uno de sus secretos de belleza. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Cuando se trata de ser estrella de una portada, Jennifer López es toda una experta. Después de innumerables entrevistas con las revistas más prestigiosas del mundo estadounidense, JLo está protagonizando la carátula de Vogue México, la versión latinoamericana de la prestigiosa revista de moda. En el artículo disponible en la revista y en Vogue.mx, la artista cuenta los detalles de los principios de su carrera y su trayectoria al estrellato mundial. "Recuerdo cuando comencé, éramos yo y luego Ricky Martin y Shakira, irrumpiendo en el mercado inglés, ¡y qué gran cosa fue eso! Nos dio mucha exposición, eso vive hasta hoy. Ver y escuchar que la música en español es un éxito global, es emocionante. Creo que estamos en un muy buen momento", compartió. Por supuesto, cuando se trata de Vogue, no puede faltar la moda y JLo no defraudó con su espectacular look. La actriz posó para la portada vistiendo un body negro y un saco a juego con botas militares, atuendo elegido por sus estilistas Rob Zangardi y Mariel Haenn. Su look de belleza natural con un toque de glamour fue gracias a la maquillista Ash K Holm y su cabello al estilista Lorenzo Martin. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Y aunque la puertorriqueña raramente da entrevistas en español, la vemos en un video de la revista revelando en spanglish lo que siempre lleva en su bolso, incluyendo uno de sus secretos de belleza: la mascarilla That Limitless Glow de su marca JLo Beauty.

