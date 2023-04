Jennifer López da pistas sobre su look para la próxima gala del Met ¿con qué nos sorprenderá la artista? Aunque aún no está confirmado que la nuyorican asista al evento más fashionista del año, todo apunta a que podremos verla en la esperada alfombra el próximo lunes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya quedan solo dos días para que tenga lugar la famosa gala del Museo Metropolitano de Nueva York y cada vez se conocen más detalles del evento, uno de los más esperados en el mundo de la moda. El próximo lunes, primer lunes de mayo, cientos de celebridades se reunirán en el museo neoyorquino en este fabuloso evento organizado por Vogue que este año está dedicado al diseñador Karl Lagerfeld, y que contará con invitadas como Penélopez Cruz, anfitriona de la gala, Gigi Hadid o Blake Lively entre otras estrellas. Algunas como Kim Kardashian, han dado algunas pistas sobre qué diseño, inspirado en la extensa carrera de Lagerfeld, lucirán el lunes y también Jennifer López parece haber dado algunos indicios en su cuenta de Instagram de lo que podría lucir en la exclusiva alfombra. La multifacética artista, a quien pronto veremos en el filme Mother, ha compartido hace unas horas un look que ella misma definió como "Canalizando el glamour del viejo Hollywood, pero con un twist". Jennifer Lopez da pistas look del Met Gala Credit: Instagram En la imagen podemos ver a la mamá de Max y Emme con un set de top corto y falda en colores blanco y plateado, cubierto con un intrincado diseño 3D, que combinó con una chaqueta clásica blanca de Brunello Cucinelli. Como accesorios, unas sandalias plateadas de Aquazzura, un pañuelo alrededor de la cabeza anudado bajo la barbilla, y un sombrero color crema de Lack of Color. ¿Será que este año sí asiste a la gala y también porta sombrero como en 2021? Cantante, actriz y empresaria de éxito, JLo es un icono de moda que siempre se coloca entre las mejor vestidas del evento más fashionista con su estilo único. Además de etiquetar a sus estilistas de cabecera, Rob Zangardi y Mariel Haenn en la publicación, también mencionó a Lorenzo Martin, el estilista que le peinó en la última gala del Met a la que asistió, Tom Bachik, quien se encarga de sus uñas en los momentos más especiales para la también actriz, la maquillista Ash K Holm, y su firma de cosméticos JLo Beauty. Jennifer Lopez da pistas look del Met Gala Credit: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images Aunque el año pasado no asistió a la gala del Met, la esposa de Ben Affleck acaparó todas las miradas en el 2021, cuando apareció con este escotado vestido de Ralph Lauren de color marrón, con bordados de pedrería brillante y plumas. Como accesorios la cantante empleó elementos inspirados en la historia de Estados Unidos como llamativos collares de aire nativo americano, un ancho cinturón de cuero labrado, un sombrero de cowgirl y una estola de piel sintética. El tema de ese año fue In America: A Lexicon Of Fashion, que exploraba la moda estadounidense y sus diferentes formas de expresión. Hace unos días, el estilista de la nuyorican, Rob Zangardi compartió varias imágenes con diferentes detalles de pasadas galas, con López de portada, en la que podíamos ver sus joyas y su sombrero con más precisión. También Bachik, su manicurista favorito, compartió una imagen del look de 2021. En ambas publicaciones, los internautas expresaron su deseo de ver a la Diva del Bronx y a su esposo asistir a la celebración. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese al elevado precio de las entradas de este año, esperamos ver a nuestras celebridades favoritas vestir trajes fabulosos que además de honrar el trabajo de Lagerfeld, fallecido en el 2019, nos sirvan de inspiración y nos hagan soñar.

