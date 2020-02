Chris Appleton habló del peinado que le hará Jlo el día de su boda El estilista asegura que será increíble. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ya casi pasó una semana y todavía seguimos hechizados con el show de medio tiempo del Super Bowl realizado por Shakira y Jennifer López. Y es que no podemos negar que ha sido uno de los más increíbles y también uno de los más especiales para los latinos. Ver a dos mujeres y encima latinas, encender ese escenario con una presentación para la historia, es difícil de olvidar. Pero más allá de las actuaciones de ambas, algo que también ha acaparo titulares son sus looks, en especial el look de belleza de López, quien dejó a todos boquiabiertos no solo con su impecable maquillaje, sino también con su peinado. Las increíbles ondas con volumen que llevó la cantante fueron realizadas por su estilista de cabecera, el talentoso Chris Appleton, quien también se encarga del cabello de otras famosas, entre ellas Kim Kardashian. “Aunque lucía como un peinado sencillo, fueron muchos los preparativos para asegurarme que el pelo se moviera de la manera correcta durante esos minutos cruciales”, le dijo el experto a la revista Vogue. Ahora es el mismo estilista quien está hablando de lo que sería el peinado de la artista el día de su esperada boda y según sus palabras, será un peinado “increíble”. “Esa parece ser de lo que ahora todo el mundo está hablando”, le dijo Appleton a la revista People. “Oh Dios, las expectativas son siempre muy altas con JLo”. Aunque el estilista aclaró no tienen ni idea de cuándo se llevaría a cabo la boda, lo que ya sabemos es que él será el encargado de realizarle el peinado y de acuerdo con sus declaraciones, será inolvidable. “Definitivamente la voy a sacar del parque y le voy a dar algo con lo que ella pueda jugar, por supuesto dependiendo de lo que ella quiera y de cómo sea el vestido”, contó. “Definitivamente me voy a asegurar de que sea algo increíble. Vamos a esperar para ver [eso]”. Advertisement

