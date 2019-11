Jennifer López es la nueva imagen de la marca Coach La artista ya aparece en la nueva campaña de la marca. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A sus 50 años Jennifer López pareciera no tener límites y en vez de tomar un descanso, sigue trabajando e incluso más que nunca. La artista no solo está constantemente haciendo música y rodando películas, sino que también se toma tiempo para asistir a eventos, participar como jueza en shows de telerrealidad y también para hacer fabulosas colaboraciones con marcas. Recordemos que el año pasado lanzó una colección leggings para hacer ejercicios y hace poco lanzó su segunda colección de lentes junto a su prometido Alex Rodríguez y la marca Quay Australia. Como si eso no fuera poco, ahora la cantante se convirtió en la imagen de Coach. “Estoy muy emocionada con esta colaboración con Coach”, dijo en un comunicado la cantante, a quien ya vimos en la primera foto de la campaña de primavera. “Es una marca clásica de la cual siempre he sido fanática y la nueva colección realmente es muy parecida a mi estilo personal. Esto significa que López participará en las nuevas campañas de la marca y que, por supuesto lanzará una colección de bolsos y probablemente de ropa, tal y como lo hizo en el pasado Selena Gómez, quien en su momento también empezó como imagen de Coach y luego lanzó varias colecciones que fueron muy exitosas. “Prepárense para quedar fascinada”, escribió la marca en su cuenta de Instagram. “JLo es la nueva imagen de Coach. Viene mucho más en el 2020”. ¡Qué emoción! Advertisement EDIT POST

Jennifer López es la nueva imagen de la marca Coach

