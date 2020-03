Todos los estilos de la nueva colección de zapatos de JLo ya están disponibles y ninguno cuesta más de $100 By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A sus casi 51 años, Jennifer López pareciera no tener límites y tampoco mucho tiempo libre. Y es que la artista no solo está constantemente haciendo música o películas, sino también prestando su imagen para campañas publicitarias- en este momento es la cara de Versace, Coach y Guess-, sin olvidarnos de los meses en los que estuvo preparando su presentación en el pasado Super Bowl realizada en Miami y dónde estuvo acompañada de Shakira y la cual ha resultado ser una de las más memorables de la historia. Como si todo eso fuera poco, la artista acaba de lanzar una colección de zapatos que ya está disponible. ¡Qué emoción! No es un secreto que López es una de las celebridades mejor vestidas de Hollywood ya sea dentro o fuera de las alfombras. Por eso son muchas las que quieren lucir como ella. Ahora esa idea no está tan lejos. Y es que la cantante acaba de lanzar una línea de zapatos que no solo son modernos y fabulosos, como ella, sino que tienen precios increíblemente asequibles. En la colección, que tienen más de 15 estilos diferentes, incluye unas sandalias planas doradas tipo gladiador, al igual que de taco corrido, tenis en diferentes colores, elegantes sandalias, algunos zapatos atados al tobillo y otros con llamativa plataforma, entre otros, muy parecidos a los que hemos visto llevar a López. Image zoom Cortesía Image zoom Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Los precios de los zapatos, que ya están disponibles en DSW.com, oscilan entre $59.99 y $99.99. Así que ya sabes, si quieres lucir como la JLo apúrate a comprar su nueva colección porque estamos seguras de que los modelos se venderán como pan caliente. Advertisement

