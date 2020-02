Jennifer López se prepara para lanzar su propia línea de zapatos y carteras La cantante y actriz Jennifer López lanzará su propia línea de zapatos esta primavera. Descubre dónde los podrás comprar. By Alma Sacasa ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A sus casi 51 años, Jennifer López pareciera no tener límites y tampoco mucho tiempo libre. Y es que la artista no solo está constantemente haciendo música o películas, sino también prestando su imagen para campañas publicitarias- en este momento es la cara de Versace, Coach y Guess-, sin olvidarnos de los meses en los que estuvo preparando su presentación en el Super Bowl, la cual ha resultado ser una de las más memorables de la historia. Y como si todo eso fuera poco ahora nos llega la noticia de que acaba de lanzar una colección de zapatos y carteras. ¡Wow! SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La nueva línea de zapatos y carteras JLo Jennifer López saldrá al mercado este mes de marzo en exclusiva en todas las tiendas de DSW, al igual que en DSW.com. Para crear su primera colección, la artista se inspiró en tres de sus ciudades favoritas, Nueva York, Los Ángeles y Miami. “Desde el inicio de mi carrera siempre he querido hacerlo todo, música, películas y moda. Hay tantas facetas de mi carrera y eso es lo que quería mostrar en mi colección con DSW”, dijo López en un comunicado. “Esta colección representa tres ciudades que se han convertido en una parte muy importante de quien soy. Estamos trayendo las calles de downtown que representan a Nueva York, el glamour de Hollywood y la vitalidad que representa a Miami”. Image zoom En esta primera colección, que tendrá sandalias, botas y tenis, se incluye algunos estilos con colores vibrantes y otros con pedrería y estampado animal. Además, para celebrar esta nueva aventura, la cantante también lanzará una colección especial de cinco estilos que estarán disponibles solo en tiendas selectas de DSW, al igual que el website. En las semanas antes del lanzamiento oficial, la tienda estará develando algunos de los modelos de la colección. Así es que entra a DSW.com y sigue las instrucciones para que seas una de las primeras en ver la creación de la artista que tanto admiras. ¡Qué emoción! Advertisement

Jennifer López se prepara para lanzar su propia línea de zapatos y carteras

