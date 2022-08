Jennifer López deslumbró en Capri con sexy trajes de baño y sin Ben Affleck La actriz se encuentra en la isla italiana disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a sus hijos y algunos amigos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López sigue causando sensación en Europa y tiene a los fotógrafos trabajando sin parar. Y es que la artista ha aprovechado estas vacaciones para disfrutar de los mejores restaurantes del área, compartir tiempo de calidad con sus hijos y descansar. En su paso por París, López estuvo acompañada de su esposo Ben Affleck, sin embargo, ella se fue a Capri mientras Affleck regresó a Estados Unidos. Eso sí, eso no la ha detenido para seguir usando los looks más bellos y fabulosos, y también unos trajes de baño bastante sexy. Ya saben que la artista nos ha deleitado con los looks superfemeninos y costosos que ha portado en estas últimas dos semanas y ahora le tocó el turno de descansar y broncearse bajo el sol de la famosa isla italiana. La cantante fue captada mientras realizaba una sesión de fotos. No sabemos si las fotos eran para uso personal o si estaba haciéndolas para alguna campaña o revista. Lo cierto es que según las imágenes, López se estaba divirtiendo mucho. Las primeras fotos las hizo con un sexy traje de baño blanco amarillo con la espalda al descubierto que dejaba ver todos sus increíbles atributos. Para complementar su atuendo, llevó una bufanda a rayas en la cabeza y lentes redondos, un look bastante setentero. La artista posó sonriente en un camastro de playa y con una refrescante bebida en mano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez en Capri Credit: 2022 Backgrid UK/The Grosby Group Jennifer Lopez en Capri Credit: 2022 Backgrid UK/The Grosby Group Jennifer Lopez en Capri Credit: 2022 Backgrid UK/The Grosby Group Jennifer Lopez en Capri Credit: 2022 Backgrid UK/The Grosby Group La actriz luego se puso un hermoso traje de baño blanco que llevaba una correa en la cintura y que le daba un aire retro. Esta vez, la artista posó encima de una toalla a rayas, y complementó su look con accesorios dorados. Con este traje de baño, López se aseguró de hacer las poses correctas para que se lucieran sus tonificadas piernas. Sin duda, la cantante está disfrutando de lo lindo durante sus fabulosas vacaciones y nos tiene a todos muy al pendiente.

