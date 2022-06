El look del día - junio 9, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez, look del dia Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Zendaya, Jennifer López y Karla Martínez son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Ana Jurka Ana Jurka, look del dia Credit: Cortesía Este hermoso minivestido azul real le sentó de maravilla a la figura de la presentadora. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Chiquinquirá Delgado Chiquinquira Delgado Credit: instagram/Chiquinquirá Delgado La presentadora venezolana mostró su envidiable figura con este ceñido vestido negro de manga larga con abertura lateral. 2 de 9 Ver Todo Jennifer López Jennifer Lopez, look del dia La artista arrasó durante la presentación de su nuevo documental Halftime, al que llegó con este sensual vestido negro con llamativas transparencias, de Tom Ford. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Karla Martínez Karla Martinez, look del dia Credit: Instagram/Karla Martínez La presentadora lució fabulosa con este look de pantalón naranja de talle alto y camisa blanco y negro. 4 de 9 Ver Todo Lili Estefan Lili Estefan, look del dia Credit: Instagram/Lili Estefan Supercoqueta lució la presentadora con este minivestido azul con estampado floral. 5 de 9 Ver Todo Nadia Ferreira Nadia Ferreira, look del dia Credit: Instagram/Nadia Ferreira La modelo se fue a disfrutar de las calles de París ataviada con un minivestido estampado, que complementó con sandalias moradas tipo gladiador y un minobolso de Fendi. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Amanda Seyfried Amanda Seyfried, look del dia Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for TIME La talentosa actriz llegó a la gala Time100 con este traje negro con cola, de Carolina Herrera. 7 de 9 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria, look del dia Credit: Instagram/Eva Longoria Elegante lució la actriz y empresaria con este set azul real de pantalón y chaqueta oversized. 8 de 9 Ver Todo Zendaya Zendaya, look del dia Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for TIME Para la importante gala Time100, la actriz y cantante eligió este increíble traje vintage de Bob Mackie. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

